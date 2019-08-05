Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 августа 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

На двухкилометровой глубине океана сняли на видео подводного пришельца

Напоминающая инопланетное существо — аппендикулярия — попала на видео в Тихом океане возле Аляски.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

Почти неуловимое существо удалось снять морскому биологу Виттории Ронкалли из Барселоны в рамках экспедиции по изучению зоопланктона в заливе Аляска.

Аппендикулярии — маленькие свободноплавающие оболочники. Их длина обычно не превышает сантиметра, из-за чего разглядеть их довольно сложно.

Видеоролик снят на глубине 2−3 км.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость