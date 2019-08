На двухкилометровой глубине океана сняли на видео подводного пришельца

Amazing video???? by our brave @VRoncalli from a huge #appendicularian filmed at 2-3 km depth in #Alaska with a #ROV @oceanexplorer #NOAASeamounts19 expedition @UAFcfos⛴????

Stay tuned for +news #plankton @GeneticsUB @IRBioUB @BiologiaUB @craibiologia pic.twitter.com/knYtoEsbuq