На двухкилометровой глубине океана сняли на видео подводного пришельца

Почти неуловимое существо удалось снять морскому биологу Виттории Ронкалли из Барселоны в рамках экспедиции по изучению зоопланктона в заливе Аляска.
Amazing video???? by our brave @VRoncalli from a huge #appendicularian filmed at 2-3 km depth in #Alaska with a #ROV @oceanexplorer #NOAASeamounts19 expedition @UAFcfos⛴????— EvoDevoGenome UB lab (@evodevogenomeUB) 3 августа 2019 г.
Stay tuned for +news #plankton @GeneticsUB @IRBioUB @BiologiaUB @craibiologia pic.twitter.com/knYtoEsbuq
Аппендикулярии — маленькие свободноплавающие оболочники. Их длина обычно не превышает сантиметра, из-за чего разглядеть их довольно сложно.
Видеоролик снят на глубине 2−3 км.