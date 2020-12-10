На экс-главу минздрава пожаловались в прокуратуру из-за «скорой» с износом в 100%

Напомним, в начале ноября Солдатову отправили в отставку после скандала с ковидными тяжелобольными, которых специально свозили к зданию минздрава.

Про экс-министра омичи вспомнили из-за обращения, которое направили ей в сентябре, но никакой реакции не получили.

«В Пристанском поселении нет автомобиля скорой помощи. Точнее сказать, он есть, однако срок эксплуатации данной машины 24 года. Процент износа — 100%. Автомобиль подолгу простаивает из-за ремонтов», — рассказала депутат Таврического райсовета Татьяна Максимова.

Депутаты и сельчане попросили предоставить в Таврическую ЦРБ новую спецмашину — письмо зарегистрировали в Минздраве 30 сентября.

«Недосуг было нашему министру задумываться о проблемах сельчан, о том, как они получают медицинскую помощь. Живет эта дама по принципу „высоко сижу, далеко гляжу, под носом ничего не вижу“. Удобная позиция: с высоких трибун говорить о заботе за сохранность здоровья населения, а на деле „пшик“», — отметила Максимова.