На 74-ем году жизни умер президент ОАЭ

Халифа ибн Заид Аль Нахайян был сыном первого президента Эмиратов Заида ибн Султана.

Наследным принцем он стал в 1967 году, в 1970-х был премьер-министром Абу-Даби, министром обороны и министром финансов эмирата. Президентом он стал в 2004 году после смерти отца.

Сообщается, что в 2014 году Халифа ибн Заид Аль Нахайян перенес инсульт и операцию. После этого на международных переговорах его представлял младший брат наследный принц Абу-Даби Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян.

В ОАЭ объявлен 40-дневный траур.