В Новосибирском художественном музее с конца июля проходит выставка картин Василия Сурикова. Одна из картин особенно привлекла внимание зрителей, сообщает " КП - Новосибирск ".

В картине «Взятие снежного городка» люди разглядели режиссера Никиту Михалкова. Усатый мужчина в шубе - так прозвали похожего персонажа.

На самом деле сходство не случайно. Художник работал над картиной в Красноярске. Там ему позировали знакомые и родные. Мужчина в шубе - это младший брат художника Александр Суриков.

Оказалось, что старшая дочь художника вышла замуж за художника Петра Кончаловского. А кинорежиссеры Андрей Кончаловский и Никита Михалков - правнуки Василия Сурикова.

На картине XIX века заметили известного режиссера Никиту Михалкова. КП Новосибирск

Игру «снежные городки» раньше всегда утраивали на Масленицу. Сначала строили крепость, потом делились на две команды и устраивали борьбу до тех пор пока снежный город не рухнет.

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