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Жизнь

На картине XIX века заметили известного режиссера Никиту Михалкова

В Новосибирском художественном музее с конца июля проходит выставка картин Василия Сурикова. Одна из картин особенно привлекла внимание зрителей, сообщает "КП - Новосибирск".

На картине XIX века заметили известного режиссера Никиту Михалкова.
На картине XIX века заметили известного режиссера Никиту Михалкова.
КП Новосибирск

В картине «Взятие снежного городка» люди разглядели режиссера Никиту Михалкова. Усатый мужчина в шубе - так прозвали похожего персонажа.

На самом деле сходство не случайно. Художник работал над картиной в Красноярске. Там ему позировали знакомые и родные. Мужчина в шубе - это младший брат художника Александр Суриков.

Оказалось, что старшая дочь художника вышла замуж за художника Петра Кончаловского. А кинорежиссеры Андрей Кончаловский и Никита Михалков - правнуки Василия Сурикова.

На картине XIX века заметили известного режиссера Никиту Михалкова.
На картине XIX века заметили известного режиссера Никиту Михалкова.
КП Новосибирск

Игру «снежные городки» раньше всегда утраивали на Масленицу. Сначала строили крепость, потом делились на две команды и устраивали борьбу до тех пор пока снежный город не рухнет.

Ранее стало известно, какие картины взяли приз зрительских симпатий на выставке "Сибирь — XIII".

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