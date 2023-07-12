12 июля
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Жизнь

На королевскую мормышку сибирячка поймала гигантского сазана

Под Новосибирском сибирячка поймала гигантского сазана.

Креветки.
Креветки.
СС0.

Вес улова — 12 килограммов. Для пары девушка поймала еще один жирный экземпляр весом 9,4 кг, указывает НГС.

По словам девушки, она рыбачила с трех лет. Потом вышла замуж. За заядлого рыбака, разумеется. Конечно, велика роль отца. Собственно, по словам заядлой рыбачки, улов она отправит отцу. А там уже его дело — закоптить гиганта или нажарить для семейного ужина.

Наверняка многих интересует — на что клюнул такой здоровенный сазан. Секрет прост — на креветку с клубникой. Удивительно, но факт.

Ранее судак-монстр раскачивал лодку сибирского рыбака, но все же попался на уху.

Подъем добычи давался нелегко — максимум на полметра с глубины. Потом "груз" опять уходил ко дну реки Бердь. Судака удалось затащить в лодку не с первой попытки. Рыбина отчаянно сопротивлялась и раскачивала судно. Но в конце концов победил рыбак.

Вес судака составил 4 кг 585 г.

О дальнейшей судьбе рыбины неизвестно. Но голова и хвост — идеально подойдут для ухи. А из белого мяса рыбы можно приготовить отличное заливное. Или хе.

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