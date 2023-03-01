1 марта
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Жизнь

На месте взорвавшегося дома в Новосибирске просят открыть аллею памяти

На сайте Change.org появилась петиция с просьбой организовать аллею памяти погибших в результате взрыва в доме № 39 на улице Линейной, сообщает НГС.

Взрыв газа в жилом доме Новосибирска.
Взрыв газа в жилом доме Новосибирска.
Mash

«Жители окрестных домов, родственники и близкие погибших, а также сами жители этого дома, которым повезло остаться в живых, просят на месте дома организовать аллею памяти, сквер или парк», — написано в прошении.

Петицию уже подписало более сотни человек.

Напомним, взрыв газа прогремел в пятиэтажном доме на ул. Линейной 9 февраля.

Число погибших достигло 15 человек.

Последней 24 февраля скончалась 44-летняя мать двоих детей. В момент трагедии старший ребенок был в школе, а младший успел выбежать на улицу и позвать на помощь.

Ранее сообщали, что дом на Линейной снесут, поскольку конструкции были сильно разрушены. Решение о строительстве нового дома на этом месте не принимали.

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