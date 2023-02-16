Снесут дом в Новосибирске, где взорвался газ

Дом на ул. Линейной, 39 в Новосибирске будет снесен, сообщает «Интерфакс».

Уже вывезен мусор, который образовался после спасательных работ. Решение о строительстве нового дома на этом месте не принято.

Конструкции оставшихся частей дома очень сильно разрушены, уточнил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. На предоставление жилья всем жильцам дома требуется 330 млн рублей.

Ранее Локоть подписал постановление о признания аварийным и не подлежащим восстановлению дома.

С учетом арендаторов в доме проживал 161 человек.

Что произошло

Взрыв бытового газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром 9 февраля. Обрушились два подъезда.

Погибли 14 человек.

Между тем столичные криминалисты прилетели для расследования взрыва в Новосибирске.