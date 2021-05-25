На Навального завели дело об оскорблении судьи по делу об оскорблении ветерана

Оппозиционер Алексей Навальный рассказал в своем Instagram , что Следственный комитет возбудил против него уголовное дело об оскорблении судьи.

Напомним, в конце апреля СК возбудил дело против Навального за посягательство на личность и права граждан. Спустя месяц возбудили еще одно «новое дело».

«Кто-то в тюрьме встает на путь исправления, а я, очевидно, качусь по наклонной. С каждым днем я все более закоренелый преступник», — с неким сарказмом написал оппозиционер.

Новое дело касается оскорбления судьи Веры Акимовой, которая вела процесс по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

«Той самой тетеньки, которая вела сфабрикованное дело об „оскорблении ветерана“, поразившее всех юристов страны. Как именно оскорбил, тоже не указано. Тоже просто „Навальный оскорбил — вот ему новое уголовное дело“», — пояснил оппозиционер.

Также с иронией подчеркнул, что он — профессор Навариарти, который не просто сидит в камере и бездельничает, а делает мощнее свой «преступный синдикат».

Ранее Навальный рассказал про пытки курицей и подкладывание конфет в карманы.