15 августа
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Жизнь

На сайте международной акции «Единой России» «Диктант Победы-2022» открылась регистрация участников

Форма для заполнения и выбора площадки доступна на главной странице сайта

Открылась регистрация участников в акции «Диктант Победы-2022».
Открылась регистрация участников в акции «Диктант Победы-2022».
Фото: "Единая Россия"

Для её заполнения нужно выбрать площадку на карте, кликнуть на кнопку «Записаться здесь» и следовать инструкции.

В настоящее время идёт активная подготовка к проведению «Диктанта Победы-2022», до которого осталось немногим более трёх недель, отметил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информации Александр Хинштейн.

«С каждым днём увеличивается число площадок акции. Напомню, что в прошлом году в рамках акции было организовано более 16,5 тысяч площадок. Интерес к Диктанту растёт, и сегодня число площадок уже составляет более 17,5 тысяч», — подчеркнул он.

Александр Хинштейн обратил внимание на то, что многие сторонние организации выходят с инициативой по самостоятельной организации площадок проведения.

«Таким образом, создаются все условия, чтобы как можно больше желающих в этом году смогли принять участие в „Диктанте Победы“, проверить свои знания по истории нашей страны, узнать какую-то новую информацию о подвигах наших предков», — резюмировал он.

«В Алтайском крае 3 сентября будут работать 127 площадок для проведения „Диктанта Победы“, в прошлом году их было 73. В основном это образовательные учреждения и библиотеки. Среди наиболее крупных площадок этого года — Краевой дворец молодежи и научная библиотека имени В. Я. Шишкова в Барнауле, Гарнизонный дом офицеров в Алейске, гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина в Бийске», — рассказал руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» в Алтайском крае Иван Гладких.

Также на сайте доступна форма заявки для волонтёров, желающих принять участие в организации мероприятия и помощи на площадках в день «Диктанта Победы».

Международная акция «Единой России» «Диктант Победы» состоится 3 сентября. Традиционно акция пройдет при поддержке «Волонтёров Победы», Росгвардии, Минобороны, МВД, МЧС.

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