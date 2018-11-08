На сайте Следственного комитета исчезла новость о проверке трат в департаменте Ольги Глацких

На сайте Следственного комитета пропала новость о проверке финансовой деятельности департамента молодежной политики Свердловской области, который возглавляла оскандалившаяся чиновница и бывшая гимнастка Ольга Глацких, сообщает РБК .

Вначале релиз убрали с сайта свердловского управления СКР. А затем он исчез с федерального сайта, сообщает ИА REGNUM.

Ранее в ведомстве рассказали, что правоохранители намерены изучить траты бюджетных средств, которые направляли на поддержку одаренной молодежи.

Проверку затеяли по сообщениям в ряде СМИ. Департамент молодежной политики в 2018 году потратил 131 миллион рублей на реализацию проектов по поддержке талантливой молодежи. Эти деньги предназначались на организацию четырех смен по обучению 800 подростков.

Как минимум три смены (весной, в августе и в октябре) проходили в находящемся в центре Екатеринбурга бизнес-отеле «Панорама», аффилированном с одним из депутатов законодательного собрания региона.

У СМИ возникли вопросы, почему мероприятия для молодежи проходили не на природе, не в пионерских лагерях, а в отеле премиум-класса. Занятия вели обычные учителя, оплата труда которых не может стоить заявленных в смете сумм. Приводятся также сведения о том, что в отеле проводятся и многие другие мероприятия департамента.

Глацких прославилась после того, как 3 ноября во время круглого стола заявила, что государство «ничего не должно» молодежи и не обязано выделять деньги им в помощь. «Вам должны ваши родители. Государство их не просило вас рожать», — сказала чиновница. Она также попросила всех участвовавших во встрече юношей и девушек донести эту позицию до своих друзей и знакомых. Ее слова сняли на видео и выложили в интернет. После разгоревшегося скандала Глацких уволили.