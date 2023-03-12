12 марта
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Жизнь

На стеле в алтайский округ напишут имена щедрых спонсоров

Глава Залесовского округа Александр Пластеев предложил написать на стеле имена тех, кто щедро пожертвовал деньги на ее возведение. Об этом он заявил в своих соцсетях.

В Залесовском округе.
В Залесовском округе.
vk.com/love_my_zalesovo

На въездах в Залесовский округ установят три стелы — со стороны сел Думчево, Кордона и Видоново.

Деньги на их возведение собирают со всего округа — 200 рублей с домовладения. Необходимую сумму округу нужно собрать до 20 марта.

Если человек захочет пожертвовать больше обозначенной суммы, то его имя и фамилию напишут на возведенной стеле.

«Обозначим на стелах фамилии частных лиц, предпринимателей и юрлиц, которые оказали существенную финансовую помощь», — заявил глава Залесовского округа.

Для этого сумма должна превышать:

  • для физлиц — от 2 тыс. рублей;
  • для предпринимателей — от 10 тыс. рублей;
  • для юридических лиц — от 50 тыс. рублей.

Самыми щедрыми на данный момент оказались ОАО «Залесовское» и ИП «Кечайкин И.В.», сообщает Александр Пластеев.

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