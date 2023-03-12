На стеле в алтайский округ напишут имена щедрых спонсоров

На въездах в Залесовский округ установят три стелы — со стороны сел Думчево, Кордона и Видоново.
Деньги на их возведение собирают со всего округа — 200 рублей с домовладения. Необходимую сумму округу нужно собрать до 20 марта.
Если человек захочет пожертвовать больше обозначенной суммы, то его имя и фамилию напишут на возведенной стеле.
«Обозначим на стелах фамилии частных лиц, предпринимателей и юрлиц, которые оказали существенную финансовую помощь», — заявил глава Залесовского округа.
Для этого сумма должна превышать:
- для физлиц — от 2 тыс. рублей;
- для предпринимателей — от 10 тыс. рублей;
- для юридических лиц — от 50 тыс. рублей.
Самыми щедрыми на данный момент оказались ОАО «Залесовское» и ИП «Кечайкин И.В.», сообщает Александр Пластеев.