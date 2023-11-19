19 ноября
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Жизнь

На трассе Ленточный бор и Лесной тракт закрыли движение для всех видов транспорта

На это повлиял ураганный ветер, так как возможен риск падения деревьев на проезжую часть.

Перекрытие Ленточного бора.
Перекрытие Ленточного бора.
altapress.ru

Как сообщает "Барнаул", в целях обеспечения безопасности дорожного движения Администрация города, ГИБДД по г. Барнаулу, КГКУ "Алтайавтодор", экипажами ДПС организовано перекрытие движение транспорта по шоссе Ленточный бор от Кутузова до Южного тракта.

Принято решение закрыть Лесной тракт от железнодорожного переезда перед спуском на п. Борзовая заимка до Южного тракта.

Водителей просят заранее обдумать пути безопасного объезда.

Ранее в Алтайском РЖД предупредили об отключении электричества на путях.

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