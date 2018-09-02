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На церемонию прощания с Захарченко пришли более 100 тысяч человек

На церемонию прощания с главой самопровозглашённой Донецкой народной республики Александром Захарченко, который погиб в результате взрыва в кафе в центре Донецка 31 августа, пришли более 120 тыс. человек. Она проходит 2 сентября в здании «Донбасс Оперы». Об этом сообщили «РИА Новости».

Глава ДНР Александр Захарченко.
Глава ДНР Александр Захарченко.
dnr-online.ru

Количество людей постоянно растет. За час с 9.00 до 10.00 по Москве оно увеличилось почти в 10 раз. В руках собравшиеся держат гвоздики и розы с траурными лентами. Некоторые едва сдерживают слезы.

Людьми заполнена почти вся площадь, Центральная улица Донецка перекрыта, люди продолжают подходить с цветами. Цветы несут также к кафе «Сепар», где погиб Александр Захарченко.

У входа в театр возвышается огромный портрет погибшего лидера ДНР. В холле установлен гроб с телом покойного. Последние почести Захарченко отдали министры, депутаты, руководители местных администраций, военнослужащие, работники предприятий разных отраслей, пенсионеры, студенты и школьники — жители городов и районов Республики.

Были также и иностранные делегации, прежде всего из Луганской Народной Республики. Ее возглавил и.о. руководителя ЛНР Леонид Пасечник.

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