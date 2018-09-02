На церемонию прощания с Захарченко пришли более 100 тысяч человек

На церемонию прощания с главой самопровозглашённой Донецкой народной республики Александром Захарченко, который погиб в результате взрыва в кафе в центре Донецка 31 августа, пришли более 120 тыс. человек. Она проходит 2 сентября в здании «Донбасс Оперы». Об этом сообщили «РИА Новости».