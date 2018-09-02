На церемонию прощания с Захарченко пришли более 100 тысяч человек

Количество людей постоянно растет. За час с 9.00 до 10.00 по Москве оно увеличилось почти в 10 раз. В руках собравшиеся держат гвоздики и розы с траурными лентами. Некоторые едва сдерживают слезы.
Людьми заполнена почти вся площадь, Центральная улица Донецка перекрыта, люди продолжают подходить с цветами. Цветы несут также к кафе «Сепар», где погиб Александр Захарченко.
У входа в театр возвышается огромный портрет погибшего лидера ДНР. В холле установлен гроб с телом покойного. Последние почести Захарченко отдали министры, депутаты, руководители местных администраций, военнослужащие, работники предприятий разных отраслей, пенсионеры, студенты и школьники — жители городов и районов Республики.
Были также и иностранные делегации, прежде всего из Луганской Народной Республики. Ее возглавил и.о. руководителя ЛНР Леонид Пасечник.