На вопрос об эмиграции ответил Иван Ургант, который приехал на прощание с Александром Ширвиндтом

Телеведущий Иван Ургант после церемонии прощания с президентом Театра сатиры Александром Ширвиндтом ответил на вопрос об эмиграции, сообщает Telegram -канал SHOT.

Журналисты подошли к ведущему, когда он с женой покидал церемонию прощания. Репортеры спросили, надолго ли Ургант останется в России.

По словам телеведущего, он из России никуда не уезжал.

Ранее известный российский телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал, Ургант живет в России, «делает какие-то проекты, которые не очень на виду», напоминает Lenta.ru.

Также Ургант публиковал фотографии из российских городов. Так, в сентябре 2023 года он поделился фотографией из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.

И о своем отношении к Ивану Урганту рассказал Мартиросян.

Он назвал бывшего коллегу по программе «Прожекторперисхилтон» лучшим в мире ведущим.

По словам Мартиросяна, Ургант обладает тонким чувством юмора и является к тому же музыкальным ведущим, так как профессионально играет на музыкальных инструментах.

Между тем о карьере телеведущего Урганта высказался его отец — актер Андрей Ургант. После снятия шоу «Вечерний Ургант» с эфира Первого канала его сын оказался безработным.

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