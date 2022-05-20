На вопросы алтайских предпринимателей ответят в общественной приемной «Единой России»

Тематический прием граждан накануне Дня российского предпринимательства в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» 25 мая проведет начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев. Он ответит на вопросы, касающиеся поддержки малого и среднего бизнеса.

Записаться на прием можно по телефону 8 (3852)36−75−01. Он пройдет в Барнауле на проспекте Ленина, 41 с 14:00.

Справка

День российского предпринимательства был установлен указом президента России 21 октября 2007 года для привлечения внимания общественности к вопросам развития российской экономики, проблемам среднего, малого и крупного бизнеса.