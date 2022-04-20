Началась регистрация избирателей на предварительное голосование «Единой России»

Регистрация избирателей на сайте PG.ER.RU продлится до 27 мая. Для этого нужно пройти авторизацию через «Госуслуги» или Мос.ру, (для жителей Москвы), что обеспечит легитимность голосования и защиту персональных данных пользователей. Само электронное предварительное голосование пройдет с 23 по 29 мая, напомнил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

Он отметил, что уровень конкуренции среди кандидатов на участие в процедуре по выборам в заксобрания уже достиг прошлогоднего. Сейчас это 4 человека на место. По выборам в советы административных центров это 2 человека на место против по 4 человек в прошлом году. Регистрация кандидатов продолжается.

«К настоящему времени в систему ПГ-2022 внесены данные 1435 зарегистрированных кандидатов, остаются на рассмотрении еще более 300. Сумма заявлений уже более чем вдвое выше общего числа мандатов. Регистрация продлится еще 10 дней, в финале ожидаем больше заявок», — сказал Сергей Перминов.

Он также сообщил о росте доли женщин-кандидатов и беспартийных кандидатов.

«В прошлом году главными выборами стали кампании во всех 85 регионах по выборам депутатов Государственной Думы VIII созыва. Если проводить параллели с более сопоставимым сезоном-2020, то можно отметить рост доли женщин с 32 до 43% в 2022 году, рост доли беспартийных среди кандидатов — с 26 до 32%, действующих депутатов — меньше на 5% (уже не 25, а 20%)», — отметил Сергей Перминов.

С точки зрения рода занятий или профессий кандидатов он отметил приток представителей образовательной сферы.

«Сразу на 10% - более весомая категория, чем в 2020-м. Представителей МСП и коммерческого сектора меньше на 8%. Виден интерес к участию в процедуре ПГ у людей, занятых общественной деятельностью и в сфере культуры — здесь 3−4% роста», — отметил Сергей Перминов.

Общие тенденции прослеживаются и в Алтайском крае. Об этом рассказал секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко.

«С каждым годом в предварительном голосовании принимает участие все больше кандидатов. Свои силы на нашей площадке пробуют представители самых разных сфер — от руководителей крупных предприятий до волонтеров и активистов молодежных движений. Непартийные кандидаты все чаще выбирают предварительное голосование „Единой России“ в качестве стартовой площадки. Благодаря этому мы обновляем и усиливаем команду наших депутатов в представительных органах разных уровней. Уверен, что и по итогам предстоящего голосования мы сформируем сильную команду единомышленников, с которой пойдет на выборы в сентябре», — сказал Александр Романенко.

В этом году Алтайский край вошел в число пилотных регионов, где во всех муниципалитетах предварительное голосование пройдет только в электронном виде. Наиболее активно процессы идут в Барнауле: на сегодняшний день здесь зарегистрированы свыше 160 кандидатов. Регистрация избирателей на сайте PG.ER.RU началась в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске. В остальных муниципалитетах голосование пройдет по другой модели, там местные оргкомитеты сформируют из числа членов партии списки выборщиков, которые и будут голосовать за кандидатов в депутаты от «Единой России».

Напомним, в 2022 году предварительное голосование «Единой России» проводится электронно с 23 по 29 мая. Регистрация избирателей открыта с 18 апреля и продлится до 27 мая. Проголосовать можно будет на сайте PG.ER.RU с верификацией через Госуслуги. Результаты предварительного голосования будут подведены 31 мая.