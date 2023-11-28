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Жизнь

Начался Рождественский пост. В чем его смысл и можно ли венчаться

Рождественский пост начался 28 ноября. Это последний из четырех многодневных постов календарного года.

Храм. Церковь. Архитектура
Храм. Церковь. Архитектура
СС0

Он призван подготовить верующих к празднованию Рождества Христова.

Венчания

Воздержание от пищи и другие меры помогают оторваться от поклонения материи, указывает "МК". В это время в Церкви не проводятся венчания, а некоторые верующие ограничивают себя в супружеской близости.

Еда и вино

По сравнению с Великим или Успенским постом, Рождественский — не такой строгий, пишет "КП". Есть продукты, не прошедшие термообработку, необходимо только по средам и пятницам в течение нескольких недель. В остальное время разрешаются трапезы с горячей пищей на постном масле, в некоторые дни — рыба, по выходным — вино.

Традиции Рождественского поста

На период Рождественского поста отказывались от развлечений. Также на время поста старались не ссориться и никого не осуждать.

Люди верили — чтобы весь год ходить здоровым, нужно обязательно 28 ноября сходить в баню и хорошо попариться.

Когда завершится

Рождественский пост продлится ровно 40 дней и завершится в Сочельник, 6 января 2024 года. А 7 января православные верующие встретят Рождество Христово.

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