Над Новосибирском у самолета отказали автопилот и закрылки

SHOT сообщил, что на борту судна находилось 78 пассажиров и четыре члена экипажа.
Рейсом Новосибирск – Талакан вылетел из аэропорта, но спустя восемь минут на высоте 4,5 км возникли проблемы. В управлении отказали закрылки, предкрылки и автопилот.
Экипаж доложил диспетчерам о неполадке и принял решение продолжить полет в зоне ожидания для выработки топлива, там самолет пролетел больше девяти кругов почти за час и вернулся в аэропорт.
Никто не пострадал, самолет не поврежден. Все неполадки получилось устранить и судно отправилось в рейс Новосибирск - Баку.
Росавиация решила расследовать произошедшее.
Ранее стало известно, сколько самолет "Уральских авиалиний" еще простоит в сибирском поле.