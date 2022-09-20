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Жизнь

Над Сибирью промчался НЛО. Версии очевидцев

Жительница Бердска Новосибирской области заметила в небе неопознанный летающий объект (НЛО).

НЛО на Алтае
НЛО на Алтае
Александра Аксенова

Между тем многие предположили, что это мог быть самолет, но женщина с этой версией не согласна. По ее словам, у этого объекта была другая траектория движения, пишет «КП-Новосибирск».

«Я же понимаю, когда летит самолет, он двигается параллельно земле. А в этом случае объект падал сверху. Сначала падал быстро, хвост сильно длинный был. Затем падение замедлилось, а хвост испарился. В итоге тело исчезло», — поделилась увиденным женщина.

Космический инцидент произошел в дачном поселке.

А вот в Алтайском крае находят НЛО и занимаются проблемой «зеленых человечков». О существовании региональных уфологических центров информации мало. Одна из известных организаций — «Алтай-Космопоиск».

Необъяснимо, но факт

Altapress.ru уже писал о том, что НЛО в небе могут помешать пилотам. Так, в январе 2001 года над аэропортом Барнаула на несколько часов «завис» яркий шар.

Даже после небольшого исследования работники аэропорта не смогли установить происхождение светящегося предмета. Соблюдая инструкцию, один из экипажей отказался взлетать, а второй — выбрал другой аэродром для посадки.

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