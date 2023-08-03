Надежда Бабкина напилась слабительно чая на Алтае и бежала в туалет

Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала, как на Алтае выпила три стакана слабительного чая, которого можно пить не более 3-х ложек.

До пандемии артистка несколько лет подряд летала с друзьями на Алтай, где однажды купила на рынке чай.

Бабкина рассказала, что чай ей показался очень вкусным и необычным, поэтому она выпила сразу несколько кружек, заедая заедая хлебом с деревенским маслом и домашним сыром, сообщает АМИТЕЛ.

Через десять минут вся компания, расталкивая друг друга, наперегонки бежали к туалетам на улице. При этом, туалетов было меньше, чем желающих туда попасть.

Позже выяснилось, что такого чая употреблять за раз можно не больше трех ложек.

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