7 апреля
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Жизнь

Наемник из Дании рассказал, как украинские военные убивали российских пленных

Наемник из Дании, сражающийся на стороне Украины, анонимно рассказал датскому телеканалу TV2 про убийства российских пленных, сообщает Lenta.ru.

Украинский военный.
Украинский военный.
theuk.one.

Наемник заявил, что украинские военные казнят взятых в плен российских военнослужащих.

Причем он назвал это военным преступлением и заверил, что сам не принимал участия в казнях.

«Ранее я слышал об успешном обмене военнопленными, но вот что в итоге. Людей убивают», — указал датчанин.

Также он сообщил, что успел познакомиться с несколькими пленными россиянами до их казни.

Накануне американская газета The New York Times подтвердила подлинность видео, на котором украинские военные казнили несколько российских пленных.

Ранее Минобороны РФ заявило, что к российским пленным применяются пытки и издевательства в духе карателей времен Великой Отечественной войны.

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