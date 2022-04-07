Наемник из Дании рассказал, как украинские военные убивали российских пленных

Наемник из Дании, сражающийся на стороне Украины, анонимно рассказал датскому телеканалу TV2 про убийства российских пленных, сообщает Lenta.ru .

Наемник заявил, что украинские военные казнят взятых в плен российских военнослужащих.

Причем он назвал это военным преступлением и заверил, что сам не принимал участия в казнях.

«Ранее я слышал об успешном обмене военнопленными, но вот что в итоге. Людей убивают», — указал датчанин.

Также он сообщил, что успел познакомиться с несколькими пленными россиянами до их казни.

Накануне американская газета The New York Times подтвердила подлинность видео, на котором украинские военные казнили несколько российских пленных.

Ранее Минобороны РФ заявило, что к российским пленным применяются пытки и издевательства в духе карателей времен Великой Отечественной войны.