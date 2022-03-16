17 марта
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Политика

Россия пообещала уничтожать всех иностранных наемников, приехавших поддержать Украину

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что наемников на Украине будут уничтожать, сообщает РИА «Новости».

Наемники из Франции на Украине.
Наемники из Франции на Украине.
соцсети.

Гаврилов в среду, 16 марта, выступил на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Подводя итоги выступления он отметил, что российская делегация рассказала о ходе спецоперации на Украине.

«Описали все, что было, особенно с наемниками. Предупредили — как с Яворовским полигоном произошло, так и будет происходить с другими наемниками», — сказал Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, Минобороны РФ 13 марта сообщило об ударе высокоточным оружием большой дальности по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский во Львовской области.

По данным ведомства, уничтожены до 180 зарубежных наемников и крупная партия иностранных вооружений.

После этого Минобороны пообещало продолжать уничтожать прибывших на территорию Украины иностранных наемников.

Накануне в НАТО заявили, что не смогли связаться с Россией после удара по полигону Яворовский. Напомним, у США и России есть отдельная линия связи.

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