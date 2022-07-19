Накануне «Шукшинских дней» МТС развернула сеть мобильного интернета в Сростках

Компания МТС обеспечит качественной мобильной связью, быстрым мобильным интернетом и необходимыми цифровыми сервисами участников и гостей заключительного дня Всероссийского фестиваля «Шукшинские Дни на Алтае», который традиционно пройдет на малой родине знаменитого писателя, кинорежиссера, актера — в селе Сростки.

В преддверие праздничных мероприятий МТС модернизировала телеком-оборудование и увеличила скорости мобильного интернета на территории главной площадки фестиваля — селе Сростки. Прогнозируется, что мероприятие посетят более 20 тысяч человек, которые смогут в онлайн-режиме делиться видео-контентом с концертных площадок, зон отдыха и развлечений фестиваля.

Праздничные мероприятия в Сростках пройдут в два дня: с 22 по 23 июля. В этом году фестиваль собирает гостей после двухлетнего перерыва, который случился из-за пандемии.