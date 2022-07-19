19 июля
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Жизнь

Накануне «Шукшинских дней» МТС развернула сеть мобильного интернета в Сростках

Компания МТС обеспечит качественной мобильной связью, быстрым мобильным интернетом и необходимыми цифровыми сервисами участников и гостей заключительного дня Всероссийского фестиваля «Шукшинские Дни на Алтае», который традиционно пройдет на малой родине знаменитого писателя, кинорежиссера, актера — в селе Сростки.

Сростки. Памятник В. М. Шукшину на горе Пикет.
Сростки. Памятник В. М. Шукшину на горе Пикет.
Фото предоставлено пресс-службой компании МТС.

В преддверие праздничных мероприятий МТС модернизировала телеком-оборудование и увеличила скорости мобильного интернета на территории главной площадки фестиваля — селе Сростки. Прогнозируется, что мероприятие посетят более 20 тысяч человек, которые смогут в онлайн-режиме делиться видео-контентом с концертных площадок, зон отдыха и развлечений фестиваля.

Праздничные мероприятия в Сростках пройдут в два дня: с 22 по 23 июля. В этом году фестиваль собирает гостей после двухлетнего перерыва, который случился из-за пандемии.

— В дни закрытия фестиваля в Сростках мы ожидаем, что интернет-трафик вырастет минимум в десять раз. И заранее подготовились к такой нагрузке. Кроме гостей фестиваля новые скорости точно оценят и те многочисленные туристы, которые во время путешествия по Алтаю делают остановку в Сростках: кто-то погулять по шукшинским местам, а кто-то останавливается приобрести вкусные деревенские пироги, мед и ягоду на сростинском рынке. И более трех тысячах местных жителей смогут в дальнейшем пользоваться цифровыми сервисами на комфортной скорости не только во время туристического сезона, но и круглый год, — рассказал директор филиала МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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