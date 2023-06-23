Налоговики получили 100 рублей от сибиряка, который должен им крупную сумму

У жителя Мариинска Кемеровской области накопился большой долг перед налоговой, но за два года он выплатил государству только 100 рублей. Об этом сообщает "Сибдепо".

Бывший предприниматель из Мариинска нарушил налоговое законодательство. У него не оплачены страховые взносы, НДФЛ за доходы и другие налоги.

Неплательщик задолжал бюджету примерно 250 тыс. рублей. За все время, что ему поступали требования об оплате, мужчина одумался только один раз и заплатил налоговой 100 рублей.

Мариинский городской суд встал на сторону налоговой службы. Если нарушитель проигнорирует решение суда, задолженность будет погашена в принудительном порядке.

Ранее алтайским налогоплательщикам объяснили, почему их налоги уходят в Тулу.