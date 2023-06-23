23 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Налоговики получили 100 рублей от сибиряка, который должен им крупную сумму

У жителя Мариинска Кемеровской области накопился большой долг перед налоговой, но за два года он выплатил государству только 100 рублей. Об этом сообщает "Сибдепо".

Деньги. Налоги.
Деньги. Налоги.
Pixabay.com

Бывший предприниматель из Мариинска нарушил налоговое законодательство. У него не оплачены страховые взносы, НДФЛ за доходы и другие налоги.

Неплательщик задолжал бюджету примерно 250 тыс. рублей. За все время, что ему поступали требования об оплате, мужчина одумался только один раз и заплатил налоговой 100 рублей.

Мариинский городской суд встал на сторону налоговой службы. Если нарушитель проигнорирует решение суда, задолженность будет погашена в принудительном порядке.

Ранее алтайским налогоплательщикам объяснили, почему их налоги уходят в Тулу.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость