«Наорали — извинитесь». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Овны, спокойно отнеситесь к тому, что обстановка поменяется и вы окажитесь не на своем поле деятельности. Например, будете вынуждены побыть дома. Тогда как на работе вам привычней и веселее.



Тельцы, обратите внимание на то, как общаетесь. На свою речь, ее скорость, тембр голоса. Добавьте гибкости, текучести, плавности, спокойствия своему внутреннему состоянию, чтобы это проявилось в вашем поведении.



Близнецы, продолжайте вникать в причины ваших неудач в отношениях. Вернитесь к тем моментам, ситуациям, когда вы чувствовали дискомфорт, страх, обиды, гнев. И присмотритесь к вашему вкладу в такой результат. Если на кого-то наорали — извинитесь.



Раки, в начале недели не бойтесь окунуться в ваши страхи. Это принесет необходимое обновление. Со среды обстановка кардинально изменится. Появится много идей. Но не факт, что хватит сил их реализовывать.



Львы, ваше стремление к высоким идеалам и принципам достойно восхищения. Но постарайтесь не потерять из-за этого свой покой. Фанатизм часто портит отношения с окружающими и не позволяет расслабиться, радоваться жизни.



Девы, вашей тяги к тайным знаниям и чужим секретам нет предела. Если вы погрузились в изучение подсознательного, психологии, нетрадиционной медицины - прекрасно. Если перемываете кому-то кости - остановитесь!

Йога. СС0

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

Весы, попробуйте больше времени проводить на неделе в уединении. Вернитесь к отложенному образованию. Перечитайте, заново исследуйте пройденные материалы. Недостатки ищите в себе, а не в окружающих.Скорпионы, будьте внимательны при общении с иностранцами. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. С учителями не конфликтуйте. Вам может показаться , что вы знаете больше, лучше....Стрельцы, повышайте квалификацию. Но не переусердствуйте. Вовремя отдыхайте. Оставьте время на партнера, романтику. Если считаете, что с вами обошлись несправедливо — стойте на своем. Ваш авторитет от этого только выиграет.Козероги, уделите внимание вашим отношениям с родными. С родителями, родственниками партнера, братьями, сестрами, тетями, дядями. И даже коллегами по работе и соседями.Водолеи, мастерите что-то руками. Пишите то, что давно собирались написать. Просите помощи, если хотите запустить стартап, но не ощущаете достаточно сил.Рыбы, следите за своим питанием и речью. Если хотите решить какие-то денежные вопросы, соблюдайте режим дня, выполняйте общения и улыбайтесь. Партнер может вернуть вас к разговорам про отношения.