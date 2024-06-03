Барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина рассказала изменится в нашей жизни на этой неделе. Экспресс-прогноз в материале altapress.ru .Барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина рассказала изменится в нашей жизни на этой неделе. Экспресс-прогноз в материале altapress.ru .

— Боевая, горячая неделя, когда нужно думать прежде, чем что-то сказать. Не провоцируйте конфликты, берегите отношения, зрение, кожу. Не лучшее время для плановых операций.

В понедельник устройте разгрузочный день. Во вторник энергию направьте в дело. В среду, четверг ничего не начинаем, отдыхаем, вспоминаем ушедших родных, предков.

В пятницу можно приступать к делам. Но помните, что за речью нужно следить, добавлять больше юмора и прислушиваться к старшим.



Специально для Весов: постарайтесь воздержаться от претензий, критики, особенно в адрес партнера. Сосредоточьтесь на изучении чего-то необычного. Организуйте себе физические нагрузки.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

Самое важное - в нашем Telegram-канале