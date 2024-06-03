3 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

Направьте энергию в дело. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина рассказала изменится в нашей жизни на этой неделе. Экспресс-прогноз в материале altapress.ru.Барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина рассказала изменится в нашей жизни на этой неделе. Экспресс-прогноз в материале altapress.ru.

Клевер. Нейросеть.
Клевер. Нейросеть.
altapress.ru.

— Боевая, горячая неделя, когда нужно думать прежде, чем что-то сказать. Не провоцируйте конфликты, берегите отношения, зрение, кожу. Не лучшее время для плановых операций.

В понедельник устройте разгрузочный день. Во вторник энергию направьте в дело. В среду, четверг ничего не начинаем, отдыхаем, вспоминаем ушедших родных, предков.

В пятницу можно приступать к делам. Но помните, что за речью нужно следить, добавлять больше юмора и прислушиваться к старшим.

Специально для Весов: постарайтесь воздержаться от претензий, критики, особенно в адрес партнера. Сосредоточьтесь на изучении чего-то необычного. Организуйте себе физические нагрузки.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Мюзикл «Хан Алтай»
Закрытие органного сезона
Стартует фестиваль «Связь»
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость