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Жизнь

Молодой барнаулец перевозил крупные партии наркотиков и хранил дома около 1600 доз

В Алтайском крае перед судом предстанет 21-летний парень, который ездил в разные города за партиями наркотиков, сообщает региональная ФСБ.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Ранее судимый житель Барнаула в ноябре 2021 года связался с представителем незаконного интернет-магазина.

«Первую партию синтетических наркотиков в особо крупном размере, приобретенную для последующего сбыта на территории Алтайского края, мужчина изъял из тайника в Новосибирске. Спустя несколько дней за еще одной крупной партией синтетики он приехал в Новоалтайск», — рассказали в ведомстве.

Барнаульца задержали сотрудники УФСБ, когда он возвращался домой.

У молодого человека изъяли расфасованную синтетическую смесь весом более 500 граммов — особо крупный размер.

«Такая партия составляет свыше 1600 разовых доз и оценивается в сумму более 1,5 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Барнаульца обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Уголовное дело направили в суд.

Ранее сообщили про юных бийчан, которым грозит срок за сбыт наркотиков в крупном размере.

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