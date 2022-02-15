Молодой барнаулец перевозил крупные партии наркотиков и хранил дома около 1600 доз

В Алтайском крае перед судом предстанет 21-летний парень, который ездил в разные города за партиями наркотиков, сообщает региональная ФСБ.

Ранее судимый житель Барнаула в ноябре 2021 года связался с представителем незаконного интернет-магазина.

«Первую партию синтетических наркотиков в особо крупном размере, приобретенную для последующего сбыта на территории Алтайского края, мужчина изъял из тайника в Новосибирске. Спустя несколько дней за еще одной крупной партией синтетики он приехал в Новоалтайск», — рассказали в ведомстве.

Барнаульца задержали сотрудники УФСБ, когда он возвращался домой.

У молодого человека изъяли расфасованную синтетическую смесь весом более 500 граммов — особо крупный размер.

«Такая партия составляет свыше 1600 разовых доз и оценивается в сумму более 1,5 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Барнаульца обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Уголовное дело направили в суд.

Ранее сообщили про юных бийчан, которым грозит срок за сбыт наркотиков в крупном размере.