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Народные приметы 16 декабря. Что нельзя делать в день Ивана Молчальника

Иван Молчальник — народный праздник 16 декабря 2018. По-другому его называют «Иван безмолвный» и «Безмолвник». Рассказываем, что по народным поверьям нельзя делать 16 декабря на Ивана Молчальника.

Тишина.
Тишина.
СС0

Иван Молчальник: народные традиции 16 декабря

На Иван Молчальника на Руси старались как можно меньше говорить. Считалось, кто весь день промолчит, весь год будет красноречив.

16 декабря люди старались сходить в церковь, помолиться святому Иоанну, прозванному Молчальником, и осмыслить свои поступки.

В этот день старались не ссориться. «Иван молчит, добрая молва дело растит», — говорили наши предки.

16 декабря люди старались лечь спать пораньше. Существовало поверье, что в Иванов день нечисть может похитить голос. Ночью на улицу старались не выходить.

Снегирь в Барнауле.
Снегирь в Барнауле.
Михаил Хаустов

Народные приметы на 16 декабря 2018 года

  • Если на Ивана Молчальника снег падает на незамерзшую землю, следующий год будет трудным.
  • Выпало мало снега — будет мало урожая.
  • Если под окнами чирикает снегирь, стоит ждать оттепель.
  • Дрова в печке громко трещат — будет морозно.
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