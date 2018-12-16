Народные приметы 16 декабря. Что нельзя делать в день Ивана Молчальника

Иван Молчальник: народные традиции 16 декабря
На Иван Молчальника на Руси старались как можно меньше говорить. Считалось, кто весь день промолчит, весь год будет красноречив.
16 декабря люди старались сходить в церковь, помолиться святому Иоанну, прозванному Молчальником, и осмыслить свои поступки.
В этот день старались не ссориться. «Иван молчит, добрая молва дело растит», — говорили наши предки.
16 декабря люди старались лечь спать пораньше. Существовало поверье, что в Иванов день нечисть может похитить голос. Ночью на улицу старались не выходить.
Народные приметы на 16 декабря 2018 года
- Если на Ивана Молчальника снег падает на незамерзшую землю, следующий год будет трудным.
- Выпало мало снега — будет мало урожая.
- Если под окнами чирикает снегирь, стоит ждать оттепель.
- Дрова в печке громко трещат — будет морозно.