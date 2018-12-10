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Что подарить женщине на Новый год 2019. Топ идей для подарков любимой, подругам и коллегам

Чем ближе Новый год, тем больше мужчин задаются вопросом: что подарить женщинам — любимым девушкам, женам, подругам, родственницам и коллегам. Это могут быть романтичные, веселые или практичные подарки. Все зависит от финансовых возможностей и от того, какие у вас отношения с одариваемой. Altapress.ru собрал 50 интересных идей подарков женщинам на Новый год 2019.

Платье. Наряд. Новый год.
Платье. Наряд. Новый год.
СС0

Что подарить женщине на Новый год-2019?

  • Живой цветок в горшке;
  • Дорогой кошелек;
  • Красивая вместительная шкатулка;
  • Магнитная доска на холодильник;
  • Перчатки для сенсорных экранов;
  • Электронная записная книжка;
  • Репродукция картины;
  • Визитница;
  • Отпариватель для одежды;
  • Зеркало с подсветкой.
Новый год, подарки.
Новый год, подарки.
СС0
  • Дорожный фен;
  • Робот-пылесос;
  • Набор для суши;
  • Аппарат для приготовления сладкой ваты;
  • Сертификат в магазин или на мастер-класс;
  • Плойка или утюжок для волос;
  • Курс массажа;
  • Ювелирные украшения;
  • Коллекционная фарфоровая кукла;
  • Билеты на премьеру (в кино или театр).
Новый год. Празднование.
Новый год. Празднование.
СС0
  • Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки;
  • Портрет или шарж;
  • Романтический ужин;
  • Совместный шопинг;
  • Прогулка на лимузине;
  • Фотоколлаж;
  • Букет из конфет или фруктов;
  • Набор мыла ручной работы;
  • Настенный светильник;
  • Парные кулоны.
Новый год.
Новый год.
СС0
  • Цифровая фоторамка;
  • Большой набор пирожных — «макаруны»;
  • Мишка Тедди;
  • Гамак под стол для ног;
  • Настенный календарь с фотографиями;
  • Новогодний чай со специями;
  • Шелковый шейный платок;
  • Теплый уютный плед с рукавами;
  • Набор для глинтвейна;
  • Поход на каток.
Новый год, Рождество. Новогодние игрушки.
Новый год, Рождество. Новогодние игрушки.
СС0
  • Набор имбирных пряников;
  • Декоративные подушки;
  • Посещение квеста;
  • Тематическая фотосессия;
  • Футболка с веселой надписью;
  • Стихотворение;
  • Уходовая косметика (главное — не антивозрастная!);
  • Уникальная елочная игрушка (например, шар, расписанный своими руками);
  • Настольная игра;
  • Новогодний свитер.
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