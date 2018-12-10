Что подарить женщине на Новый год 2019. Топ идей для подарков любимой, подругам и коллегам

Что подарить женщине на Новый год-2019?
- Живой цветок в горшке;
- Дорогой кошелек;
- Красивая вместительная шкатулка;
- Магнитная доска на холодильник;
- Перчатки для сенсорных экранов;
- Электронная записная книжка;
- Репродукция картины;
- Визитница;
- Отпариватель для одежды;
- Зеркало с подсветкой.
Новый год, подарки.
СС0
- Дорожный фен;
- Робот-пылесос;
- Набор для суши;
- Аппарат для приготовления сладкой ваты;
- Сертификат в магазин или на мастер-класс;
- Плойка или утюжок для волос;
- Курс массажа;
- Ювелирные украшения;
- Коллекционная фарфоровая кукла;
- Билеты на премьеру (в кино или театр).
Новый год. Празднование.
СС0
- Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки;
- Портрет или шарж;
- Романтический ужин;
- Совместный шопинг;
- Прогулка на лимузине;
- Фотоколлаж;
- Букет из конфет или фруктов;
- Набор мыла ручной работы;
- Настенный светильник;
- Парные кулоны.
Новый год.
СС0
- Цифровая фоторамка;
- Большой набор пирожных — «макаруны»;
- Мишка Тедди;
- Гамак под стол для ног;
- Настенный календарь с фотографиями;
- Новогодний чай со специями;
- Шелковый шейный платок;
- Теплый уютный плед с рукавами;
- Набор для глинтвейна;
- Поход на каток.
Новый год, Рождество. Новогодние игрушки.
СС0
- Набор имбирных пряников;
- Декоративные подушки;
- Посещение квеста;
- Тематическая фотосессия;
- Футболка с веселой надписью;
- Стихотворение;
- Уходовая косметика (главное — не антивозрастная!);
- Уникальная елочная игрушка (например, шар, расписанный своими руками);
- Настольная игра;
- Новогодний свитер.