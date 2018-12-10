Что подарить женщине на Новый год 2019. Топ идей для подарков любимой, подругам и коллегам

Чем ближе Новый год, тем больше мужчин задаются вопросом: что подарить женщинам — любимым девушкам, женам, подругам, родственницам и коллегам. Это могут быть романтичные, веселые или практичные подарки. Все зависит от финансовых возможностей и от того, какие у вас отношения с одариваемой. Altapress.ru собрал 50 интересных идей подарков женщинам на Новый год 2019.