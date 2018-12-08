Как выбрать красную икру на Новый год-2019

Красная икра в декабре подешевела в два раза, заявили чиновники. Самое время, ведь икра — традиционный атрибут новогоднего стола. Вместе с тем, это продукт, который чаще других вызывает отравления. От умения выбрать качественную икру зависит не только гастрономическое удовольствие за праздничным столом, но и здоровье гостей. Рассказываем, на что нужно обратить внимание при покупке.

Только натуральная

Натуральные икринки мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, без пленок и трещинок. У натуральных икринок есть ядро, а искусственные однородны. Натуральные лопаются при слабом нажатии, оболочка у них мягкая.

Если икра истекает соком, а икринки — «сдувшиеся», вероятно, ее уже размораживали. Независимо от сорта, любая икра не должна содержать сгустков крови, остатков плёнки и иметь резкий запах рыбы или посторонний запах.

При покупке икры на развес обязательно попробуйте ее. Икра не должна быть слишком соленой, горькой или острой. Наиболее оптимальный список ингредиентов состоит из икры, соли и одного-двух консервантов.

Цвет и размер икринок

Обращая внимание на этот параметр, можно определить, икра какого вида рыбы продаётся.

Горбуша. Светло-оранжевый цвет, икринки среднего размера, нежная оболочка и традиционный вкус.

Кета. Янтарно-оранжевый цвет, самые крупные икринки (до 7 мм в диаметре), плотная, жесткая оболочка.

Кижуч. Ярко-красный цвет, мелкие икринки, горьковатый вкус.

Нерка. Тёмно-красный цвет, мелкие икринки, имеет привкус горечи и упругую оболочку.

Форель. Красный цвет, самые мелкие икринки.

Чавыча. Красный цвет, крупные икринки, островато-горьковатый вкус.

Семга. Оранжево-красный цвет, икринки среднего размера, традиционный вкус.

Красная икра. СС0

Упаковка

Крышка банки не должна проминаться и быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью.

При встряхивании банки внутри ничего не должно плескаться. Если услышали булькающие звуки, скорее всего, икра испорчена и помята. Лучше выбирать стеклянную банку, так икру можно рассмотреть.

Читаем этикетку

На этикетке должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра. Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать:

дату изготовления и фасовки продукта,

слово «ИКРА»,

номер завода-изготовителя,

номер смены,

индекс рыбной промышленности «Р»

адрес производителя

срок годности

способ приготовления — ТУ или ГОСТ.

Дата, которая находится на крышке жестяной банки, должна быть выпуклой и выбитой изнутри. Помните, что качественная красная икра производится с июля по сентябрь, другие числа говорят о том, что икра была перефасована.

Не покупайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). С 2010 года ее запретили, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200 и Е-211.

Первый или второй

Икра бывает двух сортов. В икре первого сорта икринки должны быть целыми, упругими и не слипшимися, одного вида рыбы, при этом одинакового размера и цвета.

Для продуктов второго сорта разрешено использовать смесь икры разных лососевых видов рыб, допускается небольшое количество лопнувших икринок.

Бутерброд с красной икрой. СС0

Количество джуса

Жидкость, которая содержится в каждой банке икры, на профессиональном языке называется «джус». Этот водянистый отстой образовывается в продукте после разрушения икринок и вызван нарушениями в технологическом процессе.

Иногда повышенное «сокоотделение» происходит из-за того, что на месте вылова рыбы икру подвергают шоковой заморозке, а затем — транспортировке с последующей разморозкой на перерабатывающих производствах. Икринки оттаивают и лопаются, после чего в жидком виде перемещаются в банку.

Содержание джуса действующими нормами и стандартами не регулируется, так что есть риск переплатить за количество бесполезной влаги в банке. Единственная возможность избежать этого — потрясти банку (и убедиться, что там ничего не булькает) или покупать икру в прозрачной упаковке.

Как хранить икру

Хранить икру нужно в холодильнике при температуре +2…+6°С на нижней полке. После вскрытия икру надо съесть в течение трех суток. Оставлять ее в жестяной банке нельзя даже на несколько часов — сразу переложите продукт в сухую стеклянную емкость.