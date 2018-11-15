Управделами президента объяснило ценообразование блюд в Госдуме и Совфеде

Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова рассказала, что стоимость блюд зависит от разных факторов, в том числе от сезона и цен закупки. Цены, по ее словам, снизились с тех пор, как комбинат питания «Кремлевский» начал закупать продукцию только отечественных производителей. Также цены оптимизировались после объединения всех точек питания в комбинат питания «Кремлевский», сообщает РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн опубликовал в своем микроблоге фото меню с блюдами для депутатов, чтобы «развеять слухи о дешевизне питания в столовой Госдумы».

На снимках меню из столовой нижней палаты парламента видно, что стоимость блюд варьируется в пределах 200 рублей.

Напомним, ранее депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, который месяц питался на 3,5 тыс. рублей, заявил, что размер потребительской корзины и прожиточного минимума необходимо значительно увеличить.

Икра летучей рыбы

Ранее сообщалось, что подведомственное управлению делами президента предприятие закупило на 23 миллиона рублей икру летучей рыбы. Пресс-секретарь управления Елена Крылова сообщила, что ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» сделал эту закупку для своей коммерческой деятельности по договору с сетью ресторанов японской кухни «Якитория».

Общая сумма на закупку икры в рублях составила 23 миллиона.