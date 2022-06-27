Народные приметы на День Елисея. Что категорически запрещено делать 27 июня

День Елисея, или Елисей, отмечают в народе 27 июня. С какими запретами и приметами связан праздник — в нашем материале.

Что нельзя делать на Елисея

На Елисея предки продолжали сеять гречиху. «Коли пыль на бороне, то и блин на решете», — приговаривали они.

Категорически запрещено 27 июня долго спать. Считается, что иначе есть риск серьезно заболеть.

Кроме того, в День Елисея не следует устраивать застолья и есть жирную пищу.

Также нельзя расчесывать волосы. В противном случае, по поверью, можно облысеть.

Народные приметы 27 июня