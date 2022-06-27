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Жизнь

Народные приметы на День Елисея. Что категорически запрещено делать 27 июня

День Елисея, или Елисей, отмечают в народе 27 июня. С какими запретами и приметами связан праздник — в нашем материале.

Гречиха.
Гречиха.
Анна Зайкова

Что нельзя делать на Елисея

На Елисея предки продолжали сеять гречиху. «Коли пыль на бороне, то и блин на решете», — приговаривали они.

Категорически запрещено 27 июня долго спать. Считается, что иначе есть риск серьезно заболеть.

Кроме того, в День Елисея не следует устраивать застолья и есть жирную пищу.

Также нельзя расчесывать волосы. В противном случае, по поверью, можно облысеть.

Народные приметы 27 июня

  • Плотные, кучевые облака 27 июня — к дождю.
  • Много мошек и комаров на Елисея — к хорошему урожаю ягод и грибов.
  • Звезды мерцают — к дождю с грозой.
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