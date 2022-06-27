Народные приметы на День Елисея. Что категорически запрещено делать 27 июня

Что нельзя делать на Елисея
На Елисея предки продолжали сеять гречиху. «Коли пыль на бороне, то и блин на решете», — приговаривали они.
Категорически запрещено 27 июня долго спать. Считается, что иначе есть риск серьезно заболеть.
Кроме того, в День Елисея не следует устраивать застолья и есть жирную пищу.
Также нельзя расчесывать волосы. В противном случае, по поверью, можно облысеть.
Народные приметы 27 июня
- Плотные, кучевые облака 27 июня — к дождю.
- Много мошек и комаров на Елисея — к хорошему урожаю ягод и грибов.
- Звезды мерцают — к дождю с грозой.