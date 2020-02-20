Народные приметы на 20 февраля: почему нельзя принимать судьбоносные решения в день Луки

Что нельзя делать 20 февраля
По народным поверьям, 20 февраля старались не устраивать праздников, не играли свадьбы, пишет hollydays.ru. Кроме того, по приметам в этот день нельзя ничего покупать: приобретенные товары не принесут пользы.
Народные традиции 20 февраля
На среднем Поволжье пекли пироги с луком и часть раздавали нищим. Существовало поверье, что такая милостыня воздастся во много раз.
Кроме того, в день Луки было принято поминать умерших родственников. Предки говорили: «Живы родители — почитай, умерли — поминай». 20 февраля посещали могилы близких, ходили в церковь и молились за них.
Народные приметы на 20 февраля
- Гром 20 февраля — к плохому сенокосу.
- Теплое лето предвещает тепло, пришедшее с севера.
- Синие облака — к теплу.
- Ветер после полудня 20 февраля — к хорошему урожаю яровых.
- Если на закате красное солнце, грядущее лето будет ветреным и холодным.