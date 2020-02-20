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Жизнь

Народные приметы на 20 февраля: почему нельзя принимать судьбоносные решения в день Луки

20 февраля в народном календаре — день Луки. Церковь в этот день чтит память святого Луки Елладского. По народным приметам, с этим днем связаны несколько строгих запретов и важных обрядов.

Весна. Цветение.
Весна. Цветение.
Михаил Хаустов

Что нельзя делать 20 февраля

По народным поверьям, 20 февраля старались не устраивать праздников, не играли свадьбы, пишет hollydays.ru. Кроме того, по приметам в этот день нельзя ничего покупать: приобретенные товары не принесут пользы.

Народные традиции 20 февраля

На среднем Поволжье пекли пироги с луком и часть раздавали нищим. Существовало поверье, что такая милостыня воздастся во много раз.

Кроме того, в день Луки было принято поминать умерших родственников. Предки говорили: «Живы родители — почитай, умерли — поминай». 20 февраля посещали могилы близких, ходили в церковь и молились за них.

Весна.
Весна.
СС0

Народные приметы на 20 февраля

  • Гром 20 февраля — к плохому сенокосу.
  • Теплое лето предвещает тепло, пришедшее с севера.
  • Синие облака — к теплу.
  • Ветер после полудня 20 февраля — к хорошему урожаю яровых.
  • Если на закате красное солнце, грядущее лето будет ветреным и холодным.
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