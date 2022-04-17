17 апреля
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Жизнь

Народные приметы на Иосифа Песнопевца. Что обязательно нужно сделать 17 апреля

День Иосифа Песнопивца, или «Иосиф» и «Ольховые смотрины», отмечают 17 апреля. Главные традиции этого праздника — в материале altapress.ru.

Серые журавли в Егорьевском районе.
Серые журавли в Егорьевском районе.
Аксана Кашлакова в vk.com/usynovi_zakaznik

Что можно и категорически запрещено в День Иосифа Песнопивца

Предки заметили, что в День Иосифа Песнопивца прилетают журавли. Они приговаривали: «Первая ласточка — еще не весна, настоящую весну приносит на крыльях журавль»; «Журавли прилетели — больше не жди заморозков».

По поверью, чтобы от полевых работ не болела спина, надо сделать так: увидев первых журавлей, лечь на траву и семь рак перевернуться с боку на бок.

Кроме того, чтобы «поймать фортуну», 17 апреля прародители смотрели на цветущую ольху.

Ни в коем случае на Иосифа нельзя расчесываться, а то судьба «запутается». Кроме того, запрещено ходить за покупками: это к несчастью.

Покупка. Чек.
Покупка. Чек.
CC0

Народные приметы на День Иосифа Песнопевца

  • Небо на заре розоватое 17 апреля — значит, в ближайшее время будет ясно.
  • Северный ветер на Иосифа — к дождю.
  • Много «сережек» на ольхе — к хорошему урожаю овса.
  • На ольхе листья проклюнулись раньше, чем на березах — значит, лето будет дождливым.
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