Народные приметы на Иосифа Песнопевца. Что обязательно нужно сделать 17 апреля

День Иосифа Песнопивца, или «Иосиф» и «Ольховые смотрины», отмечают 17 апреля. Главные традиции этого праздника — в материале altapress.ru.

Что можно и категорически запрещено в День Иосифа Песнопивца

Предки заметили, что в День Иосифа Песнопивца прилетают журавли. Они приговаривали: «Первая ласточка — еще не весна, настоящую весну приносит на крыльях журавль»; «Журавли прилетели — больше не жди заморозков».

По поверью, чтобы от полевых работ не болела спина, надо сделать так: увидев первых журавлей, лечь на траву и семь рак перевернуться с боку на бок.

Кроме того, чтобы «поймать фортуну», 17 апреля прародители смотрели на цветущую ольху.

Ни в коем случае на Иосифа нельзя расчесываться, а то судьба «запутается». Кроме того, запрещено ходить за покупками: это к несчастью.

Покупка. Чек. CC0

Народные приметы на День Иосифа Песнопевца