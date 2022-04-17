Народные приметы на Иосифа Песнопевца. Что обязательно нужно сделать 17 апреля

Что можно и категорически запрещено в День Иосифа Песнопивца
Предки заметили, что в День Иосифа Песнопивца прилетают журавли. Они приговаривали: «Первая ласточка — еще не весна, настоящую весну приносит на крыльях журавль»; «Журавли прилетели — больше не жди заморозков».
По поверью, чтобы от полевых работ не болела спина, надо сделать так: увидев первых журавлей, лечь на траву и семь рак перевернуться с боку на бок.
Кроме того, чтобы «поймать фортуну», 17 апреля прародители смотрели на цветущую ольху.
Ни в коем случае на Иосифа нельзя расчесываться, а то судьба «запутается». Кроме того, запрещено ходить за покупками: это к несчастью.
Народные приметы на День Иосифа Песнопевца
- Небо на заре розоватое 17 апреля — значит, в ближайшее время будет ясно.
- Северный ветер на Иосифа — к дождю.
- Много «сережек» на ольхе — к хорошему урожаю овса.
- На ольхе листья проклюнулись раньше, чем на березах — значит, лето будет дождливым.