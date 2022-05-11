Народные приметы на Максимов день. Что можно и нельзя делать 11 мая

Главные традиции и запреты Максимова дня
Предки верили, что в Максимов день усиливаются целебные свойства березового сока. Так что знахари обязательно готовили из него лекарства 11 мая.
Кстати, для снадобий на Руси также использовали подорожник, крапиву, а еще мать-и-мачеху.
Категорически запрещено на Березовицу прокалывать уши. По легенде, из-за этого можно оглохнуть.
Кроме того, 11 мая нельзя планировать помолвку, иначе брак продлится недолго. Также не следует белить потолки и стены. В противном случае из дома «сбегут» удача и достаток, считали прародители.
Не рекомендуется на Березосок стричь волосы и ногти младенцам.
Народные приметы на Максимов день
- Звезды ярко мерцают на рассвете — к дождю.
- В Максимов день восход ясный — значит, лето будет теплым.
- Ветер дует с юга 11 мая — к хорошему урожаю.
- На Березосок распустилась береза — значит, пора сеять овес.