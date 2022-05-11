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Жизнь

Народные приметы на Максимов день. Что можно и нельзя делать 11 мая

Максимов день (или, по-другому, Березосок, Березовица) празднуют 11 мая. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в нашем материале.

Береза, березовый сок.
Береза, березовый сок.
СС0

Главные традиции и запреты Максимова дня

Предки верили, что в Максимов день усиливаются целебные свойства березового сока. Так что знахари обязательно готовили из него лекарства 11 мая.

Кстати, для снадобий на Руси также использовали подорожник, крапиву, а еще мать-и-мачеху.

Категорически запрещено на Березовицу прокалывать уши. По легенде, из-за этого можно оглохнуть.
Кроме того, 11 мая нельзя планировать помолвку, иначе брак продлится недолго. Также не следует белить потолки и стены. В противном случае из дома «сбегут» удача и достаток, считали прародители.

Не рекомендуется на Березосок стричь волосы и ногти младенцам.

Народные приметы на Максимов день

  • Звезды ярко мерцают на рассвете — к дождю.
  • В Максимов день восход ясный — значит, лето будет теплым.
  • Ветер дует с юга 11 мая — к хорошему урожаю.
  • На Березосок распустилась береза — значит, пора сеять овес.
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