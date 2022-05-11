Народные приметы на Максимов день. Что можно и нельзя делать 11 мая

Максимов день (или, по-другому, Березосок, Березовица) празднуют 11 мая. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в нашем материале.

Главные традиции и запреты Максимова дня

Предки верили, что в Максимов день усиливаются целебные свойства березового сока. Так что знахари обязательно готовили из него лекарства 11 мая.

Кстати, для снадобий на Руси также использовали подорожник, крапиву, а еще мать-и-мачеху.

Категорически запрещено на Березовицу прокалывать уши. По легенде, из-за этого можно оглохнуть.

Кроме того, 11 мая нельзя планировать помолвку, иначе брак продлится недолго. Также не следует белить потолки и стены. В противном случае из дома «сбегут» удача и достаток, считали прародители.

Не рекомендуется на Березосок стричь волосы и ногти младенцам.

Народные приметы на Максимов день