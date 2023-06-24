Традиции на Варфоломеев день
Стоит провести время с семьей или своей второй половинкой, попытаться исправить разногласия, устроить романтический или семейный ужин, укрепить отношения. Светлые чувства отпугнут все темное и недоброе.
Хороший день для примирения, можно сделать первый шаг навстречу, простить, попросить прощения.
Праздник также называли Варнавой Земляничником. В лесах начинает поспевать земляника - пора отправляться на ее сбор.
Ягода. Клубника. Земляника
ССО
Что нельзя делать 24 июня
- Нельзя собирать траву, рвать цветы, собирать урожай, срезать растения для приготовления блюд. Растения могут быть повреждены происками нечисти.
- Чтобы не привлечь нечисть, нельзя ругаться, ссориться, конфликтовать. Ссора между влюбленными или супругами в итоге может привести к разладу отношений и даже расставанию.
- Не рекомендуется изменять свою внешность, менять прическу, цвет волос, макияж, маникюр, делать татуировки - изменения могут сказаться негативно на внешности.
- Нельзя рассказывать о своих планах и желаниях другим людям. Сказанное может испортить все дела. Также не стоит говорить слова «хочу», «хотелось бы» и так далее.
- Нельзя начинать что-то новое (работа, бизнес, ремонт, строительство, творчество, хобби, хозяйство). Любые начинания сегодня могут обернуться полным провалом.
- Нельзя звенеть монетами в кармане — привлечь нечисть, которая начнет вредить финансовому благополучию.
- Нельзя жаловаться другим людям на свою жизнь, беды, проблемы, болезни, тяжкую судьбу — ситуация может еще больше усугубиться.
- Нельзя спрашивать о чужих болезнях (если вы не врач), и прислушиваться к чужим рассказам об их проблемах со здоровьем. По народным поверьям, недуги можно к себе притянуть.
- Нельзя жадничать - можно самим оказаться в роли просящего и еще долгое время на всем экономить.
Ягода. Клубника. Земляника
ССО
Приметы на 24 июня
- Звезды с зеленым оттенком — к жаркой погоде.
- Гуси стаей летят против ветра — будет холодная погода.
- Капельки сока на кленовых листьях — к дождю.
- Солнце на рассвете закрыто тучами — к дождю вечером.
- Духота утром — к ненастью.
- Цветы издают сильный аромат — к дождю.
- Вороны сидят на нижних ветвях деревьев и чистятся — будет дождь.
- В ясный день голуби прячутся в укрытии — к непогоде.
- Утром пчелы в ульях сидят — к осадкам.
- Туман по воде стелется — будет много грибов.
- Дождь и солнце — ненастная погода скоро закончится.
- Утки активно плещутся и ныряют — к дождю.
- Теплая ночь — к богатому урожаю плодов.