Народные приметы на Якова Теплого. Что можно и нельзя делать 13 мая

Что можно и запрещено делать на Якова Теплого
На Якова предки прекращали свататься, поскольку май считался плохим месяцем для свадьбы и брака. Девушки на предложение о замужестве даже обижались. И поэтому возникла поговорка: «В мае жениться — всю жизнь маяться».
В День Якова Теплого крестьяне наблюдали за небом По примете, если на восходе оно чистое и ясное, то лето будет теплым. А, коли звезды прячутся вечером и с юга подул теплый ветер, то лето будет дождливым.
Категорически запрещено 13 мая отправляться в дальний путь. Но, когда отложить поездку нельзя, рекомендуется искупаться в воде мартовского снега. Для этого люди запасались ей заранее. Такой ритуал помогает избавиться от нападок нечисти и укрепить здоровье.
Также на Якова нельзя носить одежду красного и розового цветов. В противном случае можно накликать на себя одиночество.
Народные приметы на День Якова Теплого
- Небо на восходе чистое и ясное — значит, лето будет теплым.
- Какая погода утром 13 мая, таким будет лето.
- Дождь на Якова Теплого — к хорошему урожаю зерна.
- Звезды прячутся вечером 13 мая — к дождю.
- Южный ветер на Якова — значит, хлеб хорошо уродится.