Народные приметы на Якова Теплого. Что можно и нельзя делать 13 мая

День Якова Теплого, или Яков, отмечают 13 мая. Традиции, запреты и приметы праздника — в нашем материале.

Что можно и запрещено делать на Якова Теплого

На Якова предки прекращали свататься, поскольку май считался плохим месяцем для свадьбы и брака. Девушки на предложение о замужестве даже обижались. И поэтому возникла поговорка: «В мае жениться — всю жизнь маяться».

В День Якова Теплого крестьяне наблюдали за небом По примете, если на восходе оно чистое и ясное, то лето будет теплым. А, коли звезды прячутся вечером и с юга подул теплый ветер, то лето будет дождливым.

Категорически запрещено 13 мая отправляться в дальний путь. Но, когда отложить поездку нельзя, рекомендуется искупаться в воде мартовского снега. Для этого люди запасались ей заранее. Такой ритуал помогает избавиться от нападок нечисти и укрепить здоровье.

Девушка , платье , гроза. СС0

Также на Якова нельзя носить одежду красного и розового цветов. В противном случае можно накликать на себя одиночество.

Народные приметы на День Якова Теплого