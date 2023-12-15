Народные приметы пророка Аввакума: как защитить здоровье детей 15 декабря

Традиции Дня Аввакума

К декабрю начинался сезон простудных заболеваний, который особенно тяжело переживали дети. Чтобы вылечить ребенка, матери брали его рано утром на руки и читали заговор. После этого малыш спокойно засыпал и не плакал по ночам.

Еще читали заговор на воду и умывали ей кроху. После надевали на него новую рубашку.

Чтобы быть здоровее, молодежь закалялась играми на улице. Ребята катались на санях и делали ледянки - сбивали вместе две доски, обливали их водой и оставляли на морозе. А чтобы скатиться целой гурьбой, залезали прямо в деревянное корыто.

Младенец. Михаил Хаустов

Что нельзя делать 15 декабря?

Запрещено в этот день делать ремонт — можно потревожить Домового.

Мамам нельзя повышать голос на детей, ругать, отчитывать.

Не стоит громко смеяться - а то придется скоро громко плакать.

Не рекомендуется посещать развлекательные заведения.

Не следует зашивать на одежде образовавшиеся дыры — старые проблемы и беды вернутся.

Кот грустит. СС0

Приметы Дня Аввакума