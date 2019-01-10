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Жизнь
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Народные приметы 10 января. Что нельзя делать в Рождественский мясоед

10 января — Рождественский мясоед. По-другому этот народный праздник называют «Домочадцев день». Рассказываем, что по народным поверьям можно и нельзя делать 10 января.

Мясо. Гриль.
Мясо. Гриль.
СС0.

Рождественский мясоед: народные традиции 10 января

10 января выпадает на период, когда после длительного Рождественского поста верующим снова можно есть мясо. Считается, что название праздника связано именно с этим.

В Рождественский мясоед на Руси начинали гулять свадьбы.

По традиции, 10 января вся семья собиралась за праздничным столом. На стол хозяйки подавали блюда из мяса.

Считалось, что в Рождественский мясоед нельзя ругаться, а домашними делами нужно заниматься всей семьей.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

Народные приметы на 10 января 2019 года

  • Если 10 января нет ветра, а на деревьях иней, то стоит надеяться на урожайный год.
  • Если в Рождественский мясоед воробьи чирикают под крышей, то это к потеплению.
  • 10 января отсырела соль — к ненастью.
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