Народные приметы 10 января. Что нельзя делать в Рождественский мясоед

Рождественский мясоед: народные традиции 10 января
10 января выпадает на период, когда после длительного Рождественского поста верующим снова можно есть мясо. Считается, что название праздника связано именно с этим.
В Рождественский мясоед на Руси начинали гулять свадьбы.
По традиции, 10 января вся семья собиралась за праздничным столом. На стол хозяйки подавали блюда из мяса.
Считалось, что в Рождественский мясоед нельзя ругаться, а домашними делами нужно заниматься всей семьей.
Зима. Снег.
СС0
Народные приметы на 10 января 2019 года
- Если 10 января нет ветра, а на деревьях иней, то стоит надеяться на урожайный год.
- Если в Рождественский мясоед воробьи чирикают под крышей, то это к потеплению.
- 10 января отсырела соль — к ненастью.