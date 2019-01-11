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Жизнь
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Народные приметы 11 января. Почему это Страшный день и чего боялись наши предки

11 января — народный праздник Страшный день. По-другому его называют «Страшной день» и «Мученики 14 тысяч младенцев». Рассказываем, почему его так назвали, и что по народным поверьям можно и нельзя делать 11 января.

Рука. Страх
Рука. Страх
СС0

Почему 11 января называют Страшным днем?

Предположительно, поверье о Страшном дне связано с христианской традицией. 11 января православная церковь вспоминает о 14 тысячах святых мучеников — младенцах, убитых в Вифлееме по приказу царя Ирода. Он рассчитывал, что среди убитых будет родившийся Иисус Христос, в котором царь видел соперника за власть. Однако план Ирода не удался.

Свечи.
Свечи.
СС0

Страшный день: народные традиции 11 января

Считалось, что 11 января неистовствует нечистая сила. Родители старались не отпускать детей одних за ворота: малышей защищали молитвой и заботой.

Молодежь проводила время на посиделках. Девушки гадали, чтобы узнать, выйдут ли они замуж в ближайшее время.

В семьях рассказывали истории, посвященные Страшному дню. Еще было принято загадывать загадки: сначала — серьезные и познавательные, потом — шуточные.

По христианской традиции, с 7 по 19 января (с Рождества до Крещения) было принято обмениваться подарками, навещать больных и помогать бедным.

Мороз. Чаща
Мороз. Чаща
СС0

Народные приметы на 16 января 2019 года

  • Если в Страшный день дует северный ветер и безоблачно, то в ближайшее время ударят морозы.
  • 11 января в дом первым вошел мужчина — к морозу.
  • Мороз в Страшный день предсказывает сильная тяга в печке.
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