Народные приметы 11 января. Почему это Страшный день и чего боялись наши предки

Почему 11 января называют Страшным днем?
Предположительно, поверье о Страшном дне связано с христианской традицией. 11 января православная церковь вспоминает о 14 тысячах святых мучеников — младенцах, убитых в Вифлееме по приказу царя Ирода. Он рассчитывал, что среди убитых будет родившийся Иисус Христос, в котором царь видел соперника за власть. Однако план Ирода не удался.
Страшный день: народные традиции 11 января
Считалось, что 11 января неистовствует нечистая сила. Родители старались не отпускать детей одних за ворота: малышей защищали молитвой и заботой.
Молодежь проводила время на посиделках. Девушки гадали, чтобы узнать, выйдут ли они замуж в ближайшее время.
В семьях рассказывали истории, посвященные Страшному дню. Еще было принято загадывать загадки: сначала — серьезные и познавательные, потом — шуточные.
По христианской традиции, с 7 по 19 января (с Рождества до Крещения) было принято обмениваться подарками, навещать больных и помогать бедным.
Народные приметы на 16 января 2019 года
- Если в Страшный день дует северный ветер и безоблачно, то в ближайшее время ударят морозы.
- 11 января в дом первым вошел мужчина — к морозу.
- Мороз в Страшный день предсказывает сильная тяга в печке.