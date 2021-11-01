Власти заключат контракт по цене 524 млн 811,523 тыс. рублей. Начальная цена составляла 546,7 млн рублей.

До ноября 2023 года организация должна построить двухполосный отрезок дороги протяженностью 7,2 км на участке Вершина Теи — Шора — Изыхгол в Аскизском районе Хакасии.

Пока этот участок имеет гравийное покрытие.

«В принципе, на участке будет проходить реконструкция — он находится в незавершенном производстве. В 90-х годах мы начали строительство, но его пришлось остановить, так как закончилось финансирование. В некоторых местах на дороге не готовы отдельные участки земельного полотна, дорожная одежда, трубы, мост», — сообщал начальник отдела строительства «Хакасавтодора» Василий Сорокин.

«УСК «Сибиряк» занимается строительством жилья, социальных объектов и дорожной инфраструктуры. В 2018—2019 году «Сибиряк» исполнил ряд контрактов для Универсиады-2019.

Напомним, транспортный коридор Абакан — Бийск соединит шесть регионов Сибири: Красноярский и Алтайский края, Кемеровскую область, Туву, Хакасию и республику Алтай.

Сообщалось, что строительство автодороги может обойтись в 74 млрд рублей.