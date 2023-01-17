17 января
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Жизнь

Нашли мертвым в своей квартире актера из «Физрука» и «Последнего богатыря»

Актер Владимир Ипатов найден в квартире на улице Генерала Антонова в Москве. Ему было 64 года.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Следов насилия на теле не обнаружено.

Смерть актера наступила около месяца назад. В связи с этим на теле уже появились гнилостные изменения, указывает Газета.Ru.

Последний раз на связь с дочерью Ипатов выходил в конце 2022 года.

Причиной смерти актера актера стала острая сердечная недостаточность, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах. По факту обнаружения тела проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства смерти.

Владимир Ипатов известен по ролям в сериалах «Физрук», «Папины дочки» и «Интерны», а также в полнометражном фильме «Последний богатырь».

Ранее умер актер из сериала «Ликвидация».

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