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Жизнь

Нашли погибшего при разливе реки ребенка. Подробности рассказал новосибирский СК

В Новосибирской области на третий день поисков в воскресенье, 18 апреля, в реке обнаружили тело шестилетнего ребенка, сообщили в региональном СК.

Мальчик пропал в реке. Новосибирская область.
Мальчик пропал в реке. Новосибирская область.
t.me/c/1120063795

Напомним, вечером 15 апреля в городе Оби пропал мальчик, которого могло засосать в коллектор в районе «дамбы». В первый день поисков нашли только велосипед.

Дети играли возле части дороги, под которой проходят трубы для стока воды, причем доступ к реке никак не отгорожен. Местные жители жаловались на проблемное место, и власти об этом знали, но ничего не решали.

Ребенка искали следователи, полицейские, сотрудники МЧС, волонтеры и жители города.

«В последние дни уровень реки Власиха стал снижаться. В ходе повторного изучения реки на расстоянии 70 метров от места, где в последний раз видели малолетнего, на прибрежной части, где снизился уровень воды, обнаружено тело мальчика», — рассказали в ведомстве.

Ребенок гулял в компании сверстников. Около 18 часов дети стали расходиться, а мальчик пошел за мячом, который находился у реки, и, судя по всему, соскользнул в реку.

Изначально следствие возбудило дело по признакам «убийства малолетнего». Судмедэкспертиза установит причину смерти ребенка. После этого, возможно, СК подробно сообщит о своих претензиях по факту гибели мальчика.

Ранее в Барнауле двое детей провалились в люк теплокамеры, коммунальщик не признает вины.

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