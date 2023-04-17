Наведите порядок в голове. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Начало недели подойдет для того, чтобы доделать начатое. Средина — чтобы перезагрузиться. А конец — чтобы начать новое. Не спешите: присматривайтесь, планируйте, выбирайте», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой — в материале altapress.ru .

Овны, возьмите выходной в среду и четверг. Лучше на всю неделю, если есть возможность. Голова может слабо соображать. Не спешите планировать будущее. Попробуйте не думать, больше отдыхайте .



Тельцы могут связать свой образ жизни с чем-то иностранным. Работа сама вас найдет и принесет ресурсы. В отношениях пока ничего не меняйте, наломаете дров.



Близнецы, не замыкайтесь на вопросах реализации своих амбиций. Не забывайте об отдыхе и отношениях, расслаблении и сне. Напор сейчас не принесет вам пользы.



Раки, исполняйте желания. Пообщайтесь с друзьями. Идею больших заработков за границей оставьте пока в покое. Давления и сопротивления в отношениях тоже избегайте.



Львы, смело берите отпуск на неделю. Сократите общение с начальством. Переговоры перенесите. Общайтесь в близком кругу с тем, кто привносит в вашу жизнь больше легкости и красоты.

Счастье. Свобода. Девушка. CC0

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Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

Девыне лезьте на чужую территорию со своими порядками и правилами. В отношениях многое станет ясно. Но повлиять на техкто находится на противоположной сторонеу вас не получится.Весызаводите домашних питомцевпосетите психологаработайте с детьми. О своих желаниях партнеру пока не говорите. Дайте ему возможность навести порядок в своей голове.Скорпионыосваивайте тайные знанияизучайте медицину. Вы это любите. Рассказывайте другим о томчто узнали. Обустраивайте свой домашний очаг. В рабочие вопросы пока не лезьте.Стрельцыподдержите свой иммунитет и настроение. Не спешите инвестировать в недвижимостьобразование. Украсьте свое рабочее место. С детьми постарайтесь не конфликтовать.Козерогиспокойно проживайте кризис внутреннего счастья. Меняйте свое отношение к мамеработеродинезарубежью. Поддержку попросите у детей. Устройте себе романтический вечер.Водолеям полезно уединитьсяоставить ближайшее окружение в покое. Сами настраивайте свою внутреннюю тишину. В спорыдискуссии с детьми и партнером не включайтесь.Рыбыпрекратите паниковать по поводу нехватки ресурсов. Не грубитеследите за питанием. Делайте что-то рукамипишите. Иначе можете подорвать здоровье.