Наведите порядок в голове. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Овны, возьмите выходной в среду и четверг. Лучше на всю неделю, если есть возможность. Голова может слабо соображать. Не спешите планировать будущее. Попробуйте не думать, больше отдыхайте .
Тельцы могут связать свой образ жизни с чем-то иностранным. Работа сама вас найдет и принесет ресурсы. В отношениях пока ничего не меняйте, наломаете дров.
Близнецы, не замыкайтесь на вопросах реализации своих амбиций. Не забывайте об отдыхе и отношениях, расслаблении и сне. Напор сейчас не принесет вам пользы.
Раки, исполняйте желания. Пообщайтесь с друзьями. Идею больших заработков за границей оставьте пока в покое. Давления и сопротивления в отношениях тоже избегайте.
Львы, смело берите отпуск на неделю. Сократите общение с начальством. Переговоры перенесите. Общайтесь в близком кругу с тем, кто привносит в вашу жизнь больше легкости и красоты.
Девы, не лезьте на чужую территорию со своими порядками и правилами. В отношениях многое станет ясно. Но повлиять на тех, кто находится на противоположной стороне, у вас не получится.
Весы, заводите домашних питомцев, посетите психолога, работайте с детьми. О своих желаниях партнеру пока не говорите. Дайте ему возможность навести порядок в своей голове.
Скорпионы, осваивайте тайные знания, изучайте медицину. Вы это любите. Рассказывайте другим о том, что узнали. Обустраивайте свой домашний очаг. В рабочие вопросы пока не лезьте.
Стрельцы, поддержите свой иммунитет и настроение. Не спешите инвестировать в недвижимость, образование. Украсьте свое рабочее место. С детьми постарайтесь не конфликтовать.
Козероги, спокойно проживайте кризис внутреннего счастья. Меняйте свое отношение к маме, работе, родине, зарубежью. Поддержку попросите у детей. Устройте себе романтический вечер.
Водолеям полезно уединиться, оставить ближайшее окружение в покое. Сами настраивайте свою внутреннюю тишину. В споры, дискуссии с детьми и партнером не включайтесь.
Рыбы, прекратите паниковать по поводу нехватки ресурсов. Не грубите, следите за питанием. Делайте что-то руками, пишите. Иначе можете подорвать здоровье.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.