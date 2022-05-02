Навигацию в Барнауле открыли парадом кораблей

Как идут водные суда барнаульцы наблюдали с набережной, Нагорного парка.
Также на набережной состоялись концерты городских коллективов и музыкантов.
В сентябре 2020-го на День города в параде кораблей участвовали 15 судов.
1 мая в 16:30 в Барнауле в честь открытия сезона навигации на Оби состоялся парад кораблей.
Как идут водные суда барнаульцы наблюдали с набережной, Нагорного парка.
Также на набережной состоялись концерты городских коллективов и музыкантов.
В сентябре 2020-го на День города в параде кораблей участвовали 15 судов.
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