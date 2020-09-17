«Евгений Суслов», «Чибис», «Водопад»: какие корабли покажутся барнаульцам на параде в День города

19 сентября в День города на Оби у Барнаула можно будет посмотреть парад теплоходов. В администрации города рассказали , какие суда пройдут по реке, и во сколько начнется парад.

Всего в параде поучаствуют 15 судов (14 теплоходов и один катер).

Празднично украшенные к 290-летию Барнаула по воде пройдут корабли, которые несут самые разные функции:

«СС — 1» занимается сбором производственных отходов с теплоходов , благодаря чему предотвращается загрязнение Оби.

благодаря чему предотвращается загрязнение Оби. «Москва-175» — привычный барнаульцам , которые любят речные прогулки и тем , кто добирается на нем до дач.

которые любят речные прогулки и тем кто добирается на нем до дач. РТ — 452 — занимается буксировкой. Главные его двигатели имеют увеличенную мощность в 600 л. с.

«Прибой» служит как для буксирования , так и для толкания несамоходных судов.

так и для толкания несамоходных судов. «РТ — 383» построен по двухвинтовой схеме , каждый винт приводится в действие своим главным двигателем. На корпусе есть носовые упоры для толкания барж и грузовых составов.

каждый винт приводится в действие своим главным двигателем. На корпусе есть носовые упоры для толкания барж и грузовых составов. «РТ — 326» занимается перевозкой минерально-строительных материалов на баржах.

«Евгений Суслов» — это служебно-разъездное судно. Суда этой серии строились силами администрацией Обского бассейна для работы с судоходной обстановкой. Там очень комфортные бытовые условия для экипажа.

БМ — 5 — теплоход с водометным движителем. Такие используются на малых реках для толкания барж водоизмещением до 650 тонн и могут применяться для работы с нефтеналивными судами.

«Чибис» — такие корабли уже много лет круглосуточно обеспечивают безаварийную работу по содержанию водных путей и навигационного оборудования.

«Саджа» — обстановочное судно Барнаульского района водных путей и судоходства.

«Остров» — служебно-разъездное судно Барнаульского района водных путей.

«Водопад» занимается содержанием плавучей и береговой обстановки.

«Лира» занимается тралением судового хода и подходов к причалам.

РП — 24 служит для проведения мелко-срочного сварочного ремонта на судах.

В параде покажется один патрульный катер. Его используют для проведения инспекторских осмотров судов и водного пути. Характеризуется высокой скоростью хода, хорошей проходимостью по мелководью и высокой маневренностью.

Когда начало

Начало движения в 13:00.

Парад продлится 45 минут.