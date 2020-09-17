«Евгений Суслов», «Чибис», «Водопад»: какие корабли покажутся барнаульцам на параде в День города

Всего в параде поучаствуют 15 судов (14 теплоходов и один катер).
Празднично украшенные к 290-летию Барнаула по воде пройдут корабли, которые несут самые разные функции:
- «СС — 1» занимается сбором производственных отходов с теплоходов, благодаря чему предотвращается загрязнение Оби.
- «Москва-175» — привычный барнаульцам, которые любят речные прогулки и тем, кто добирается на нем до дач.
- РТ — 452 — занимается буксировкой. Главные его двигатели имеют увеличенную мощность в 600 л. с.
- «Прибой» служит как для буксирования, так и для толкания несамоходных судов.
- «РТ — 383» построен по двухвинтовой схеме, каждый винт приводится в действие своим главным двигателем. На корпусе есть носовые упоры для толкания барж и грузовых составов.
- «РТ — 326» занимается перевозкой минерально-строительных материалов на баржах.
- «Евгений Суслов» — это служебно-разъездное судно. Суда этой серии строились силами администрацией Обского бассейна для работы с судоходной обстановкой. Там очень комфортные бытовые условия для экипажа.
- БМ — 5 — теплоход с водометным движителем. Такие используются на малых реках для толкания барж водоизмещением до 650 тонн и могут применяться для работы с нефтеналивными судами.
- «Чибис» — такие корабли уже много лет круглосуточно обеспечивают безаварийную работу по содержанию водных путей и навигационного оборудования.
- «Саджа» — обстановочное судно Барнаульского района водных путей и судоходства.
- «Остров» — служебно-разъездное судно Барнаульского района водных путей.
- «Водопад» занимается содержанием плавучей и береговой обстановки.
- «Лира» занимается тралением судового хода и подходов к причалам.
- РП — 24 служит для проведения мелко-срочного сварочного ремонта на судах.
В параде покажется один патрульный катер. Его используют для проведения инспекторских осмотров судов и водного пути. Характеризуется высокой скоростью хода, хорошей проходимостью по мелководью и высокой маневренностью.
Когда начало
Начало движения в 13:00.
Парад продлится 45 минут.