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Жизнь

«Евгений Суслов», «Чибис», «Водопад»: какие корабли покажутся барнаульцам на параде в День города

19 сентября в День города на Оби у Барнаула можно будет посмотреть парад теплоходов. В администрации города рассказали, какие суда пройдут по реке, и во сколько начнется парад.

Теплоход "Москва-175"
Теплоход "Москва-175"
Министерство транспорта Алтайского края.

Всего в параде поучаствуют 15 судов (14 теплоходов и один катер).

Празднично украшенные к 290-летию Барнаула по воде пройдут корабли, которые несут самые разные функции:

  • «СС — 1» занимается сбором производственных отходов с теплоходов, благодаря чему предотвращается загрязнение Оби.
  • «Москва-175» — привычный барнаульцам, которые любят речные прогулки и тем, кто добирается на нем до дач.
  • РТ — 452 — занимается буксировкой. Главные его двигатели имеют увеличенную мощность в 600 л. с.
  • «Прибой» служит как для буксирования, так и для толкания несамоходных судов.
  • «РТ — 383» построен по двухвинтовой схеме, каждый винт приводится в действие своим главным двигателем. На корпусе есть носовые упоры для толкания барж и грузовых составов.
  • «РТ — 326» занимается перевозкой минерально-строительных материалов на баржах.
  • «Евгений Суслов» — это служебно-разъездное судно. Суда этой серии строились силами администрацией Обского бассейна для работы с судоходной обстановкой. Там очень комфортные бытовые условия для экипажа.
  • БМ — 5 — теплоход с водометным движителем. Такие используются на малых реках для толкания барж водоизмещением до 650 тонн и могут применяться для работы с нефтеналивными судами.
  • «Чибис» — такие корабли уже много лет круглосуточно обеспечивают безаварийную работу по содержанию водных путей и навигационного оборудования.
  • «Саджа» — обстановочное судно Барнаульского района водных путей и судоходства.
  • «Остров» — служебно-разъездное судно Барнаульского района водных путей.
  • «Водопад» занимается содержанием плавучей и береговой обстановки.
  • «Лира» занимается тралением судового хода и подходов к причалам.
  • РП — 24 служит для проведения мелко-срочного сварочного ремонта на судах.

В параде покажется один патрульный катер. Его используют для проведения инспекторских осмотров судов и водного пути. Характеризуется высокой скоростью хода, хорошей проходимостью по мелководью и высокой маневренностью.

Когда начало

Начало движения в 13:00.

Парад продлится 45 минут.

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