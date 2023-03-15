«Навострить глаза и уши». 8 фактов о писателе и журналисте, который прославился благодаря Алтаю

Советский прозаик, редактор и алтайский журналист — все это про Глеба Горышина, который родился 15 марта 1931 года. Altapress.ru собрал несколько фактов о человеке, который приезжал на Алтай вдохновляться.

1. Окончив факультет журналистики Ленинградского университета, весной 1954 года Глеб Горышин получил распределение в газету «Сталинская смена», на целинные земли Алтая. Молодой человек сам попросил распределить его туда.

2. Первым опубликованным произведением Горышина был написанный на Алтае рассказ «Лучший лоцман» о лесосплавщиках на Бие. Алтайские сюжеты составили и первый сборник его рассказов «Хлеб и соль».

3. Глеб Горышин был тем еще путешественником — за свою жизнь он успел побывать в Японии, Италии, Англии, Гвинее и Франции.

4. В Горно-Алтайске на съемках фильма «Живет такой парень» Глеб Александрович познакомился с Шукшиным и сыграл в его фильме эпизодическую роль, которая в сценарии называлась «здоровый мужик». Дружба и переписка с Шукшиным завязалась позднее и продолжалась много лет.

Горышин Глеб Александрович родился 15 марта 1931 года в Ленинграде, но местом своего рождения, как писателя, он считал Алтай.

5. Навыки журналиста, которые Горышин приобрел на Алтае, помогли ему выработать еще в ранней прозе принцип документализма, когда в центре внимания подлинность и достоверность, реальное событие и конкретный человек.

6. Среди его друзей были такие писатели и эксперты, как легенда Телецкого озера — гидрометеонаблюдатель в заливе Чири Николай Смирнов, Василий Шукшин, Владимир Торопыгин, главный редактор журнала «Костер», Василий Белов — один из крупнейших представителей «деревенской прозы» и многие другие.

7. Глеб Горышин работал в газетах «Алтайская правда», «Сталинская смена» (с 1956 года — «Молодежь Алтая»), газета «Правда» на Сахалине. Но больше его публикаций можно заметить в альманахах, вроде «Алтая», «Авроры», «Дня русской поэзии» и не только.

8. Прозаик часто вспоминает Алтай и отмечает рассказы, написанные там: