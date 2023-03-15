16 марта
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Жизнь

«Навострить глаза и уши». 8 фактов о писателе и журналисте, который прославился благодаря Алтаю

Советский прозаик, редактор и алтайский журналист — все это про Глеба Горышина, который родился 15 марта 1931 года. Altapress.ru собрал несколько фактов о человеке, который приезжал на Алтай вдохновляться.

Глеб Горышин на Алтае, 1956 год.
Глеб Горышин на Алтае, 1956 год.
goryshin.spb.ru

1. Окончив факультет журналистики Ленинградского университета, весной 1954 года Глеб Горышин получил распределение в газету «Сталинская смена», на целинные земли Алтая. Молодой человек сам попросил распределить его туда.

2. Первым опубликованным произведением Горышина был написанный на Алтае рассказ «Лучший лоцман» о лесосплавщиках на Бие. Алтайские сюжеты составили и первый сборник его рассказов «Хлеб и соль».

3. Глеб Горышин был тем еще путешественником — за свою жизнь он успел побывать в Японии, Италии, Англии, Гвинее и Франции.

4. В Горно-Алтайске на съемках фильма «Живет такой парень» Глеб Александрович познакомился с Шукшиным и сыграл в его фильме эпизодическую роль, которая в сценарии называлась «здоровый мужик». Дружба и переписка с Шукшиным завязалась позднее и продолжалась много лет.

Горышин Глеб Александрович родился 15 марта 1931 года в Ленинграде, но местом своего рождения, как писателя, он считал Алтай.

5. Навыки журналиста, которые Горышин приобрел на Алтае, помогли ему выработать еще в ранней прозе принцип документализма, когда в центре внимания подлинность и достоверность, реальное событие и конкретный человек.

6. Среди его друзей были такие писатели и эксперты, как легенда Телецкого озера — гидрометеонаблюдатель в заливе Чири Николай Смирнов, Василий Шукшин, Владимир Торопыгин, главный редактор журнала «Костер», Василий Белов — один из крупнейших представителей «деревенской прозы» и многие другие.

7. Глеб Горышин работал в газетах «Алтайская правда», «Сталинская смена» (с 1956 года — «Молодежь Алтая»), газета «Правда» на Сахалине. Но больше его публикаций можно заметить в альманахах, вроде «Алтая», «Авроры», «Дня русской поэзии» и не только.

8. Прозаик часто вспоминает Алтай и отмечает рассказы, написанные там:

Рассказ «Охотник Горюхин» мне подсказала природа Алтая, взрастившая не только исполинские кедры, но и бестрепетные, в лучшем смысле простодушные характеры. Рассказ я написал в одночасье. Только нужно было вначале добраться до первоосновы, то есть приехать на Алтай, обуться в кирзовые сапоги, скинуть в таежных походах жирок городского долгосидения, прокоптиться у костров, навострить глаза и уши…"

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