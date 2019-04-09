Названа основная причина авиакатастроф в России

Основной причиной авиакатастроф в России в 2018 году назвали ненадлежащий уровень подготовки пилотов, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в прошлом году.