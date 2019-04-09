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Жизнь

Названа основная причина авиакатастроф в России

Основной причиной авиакатастроф в России в 2018 году назвали ненадлежащий уровень подготовки пилотов, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в прошлом году.

Крушение самолета.
Крушение самолета.
открытые источники (CC0)

Речь идет о несоответствии образования, которое выпускники получили в авиаучилищах, требованиям авиакомпаний. Кроме того, в докладе упомянули «отсутствие надлежащего контроля за исполнением Государственной программы обеспечения безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации».

В 2018 году число авиационных «событий» выросло до 905 (в 2017 году — 885), существенно возросло число погибших людей в результате катастроф (с 54 до 135).

После проверок исполнения законодательства при подготовке пилотов и выдаче им свидетельств авиационного персонала отстранили от полетов 425 членов летных экипажей, прекратили деятельность два авиационных учебных центра, Росавиация аннулировала 160 пилотских свидетельств.

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