Названа основная причина авиакатастроф в России

Речь идет о несоответствии образования, которое выпускники получили в авиаучилищах, требованиям авиакомпаний. Кроме того, в докладе упомянули «отсутствие надлежащего контроля за исполнением Государственной программы обеспечения безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации».
В 2018 году число авиационных «событий» выросло до 905 (в 2017 году — 885), существенно возросло число погибших людей в результате катастроф (с 54 до 135).
После проверок исполнения законодательства при подготовке пилотов и выдаче им свидетельств авиационного персонала отстранили от полетов 425 членов летных экипажей, прекратили деятельность два авиационных учебных центра, Росавиация аннулировала 160 пилотских свидетельств.