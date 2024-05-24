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Жизнь

Названа причина роста цен на поездки и перелеты в России

В России растут цены на междугородние поездки из-за увеличения стоимости перевозки запчастей для самолетов, поездов и автобусов через другие страны. Об этом «Парламентской газете» сообщила депутат Госдумы Наталья Костенко.

Одна из проблем — сокращение «подвижного состава». Это касается и самолетов, поскольку Россия не покупает новые воздушные судна, а запчасти приходится провозить через другие государства.

Отмечается, что аналогичная ситуация складывается с поездами и автобусами, которые частично производятся за границей.

Все это препятствует развитию транспортной инфраструктуры в стране.

Ранее стало известно, насколько Алтайскому краю нужны самолеты в Пермь, которые начнут летать уже в мае.

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