Названа причина роста цен на поездки и перелеты в России

Одна из проблем — сокращение «подвижного состава». Это касается и самолетов, поскольку Россия не покупает новые воздушные судна, а запчасти приходится провозить через другие государства.
Отмечается, что аналогичная ситуация складывается с поездами и автобусами, которые частично производятся за границей.
Все это препятствует развитию транспортной инфраструктуры в стране.
Ранее стало известно, насколько Алтайскому краю нужны самолеты в Пермь, которые начнут летать уже в мае.
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