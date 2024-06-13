Депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин перечислил самых опасных вредителей для урожая на даче. В этот список вошли: белокрылка, морковная муха, клещи, листовертка, медведка, колорадский жук, а также шершень, тля и плодожорка. Об этом пишет NEWS.ru.

Наибольшую угрозу для овощей представляет собой белокрылка, поскольку она питается листьями картофеля, томатов и капусты. Морковная муха предпочитает морковь, но не брезгует и свеклой с редисом. Ее личинки разрушают корнеплоды, делая их непригодными для употребления.

Депутат отметил, что клещи наносят серьезный ущерб фруктовым деревьям и кустарникам, таким как яблони, вишня и смородина. Они питаются соками растений. Клещей необходимо незамедлительно удалять, так как они могут переносить инфекционные заболевания.

Листовертка поедает листья огурцов, тыкв и баклажанов, оставляя лишь обломки. Медведка — это назойливый вредитель, который питается корнями садовых растений, особенно картофеля и моркови. Бороться с медведкой может быть непросто.

Также среди опасных вредителей депутат упомянул жука-долгоносика и колорадского жука, которые поедают деревья и кустарники, а также шершней, питающихся фруктами. Попелица поедает листья огурцов, тыкв и кабачков и может уничтожить весь урожай. А плодожорка поедает яблоки, сливы и вишни, делая их непригодными для употребления.

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